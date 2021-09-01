Frank Ribery, Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Fransız yıldıza Türkiye'den bir kulüp talip.

Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül itibariyle sona erdi.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun transferleri yaza damga vururken, henüz kulüp bulamayıp boşta kalan yıldız oyuncular da hâlâ mevcut.

Bu oyuncuların başında ise Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Frank Ribery geliyor.

Ribery nereye gidecek?

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre Fransız futbolcuya Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük talip oldu.

Takımın İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli, Fransız yıldızı takımda görmek istiyor.

Karagümrük bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor ve bunun için Ribery'yi kadrosuna katmayı arzuluyor.

Ribery şimdi ne yapıyor?

38 yaşındaki futbolcu şu anda boşta fakat eskii takımı Bayern Münih, kendisine tesislerde idman yapabilmesi için izin verdi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen tecrübeli oyuncuya İtalya'da talip çıkmadı.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Ribery'nin Süper Lig'e geri dönmesi pek sürpriz olmayacaktır.

Galatasaray'da ne yapmıştı?

2005 yılında Ligue 1 ekibi Metz kulübünden transfer edilen Frank Ribery, sarı-kırmızılılarda yarım sezon forma giydi ve ardından sözleşmedeki bir açık nedeniyle serbest kalarak Marsilya'nın yolunu yuttu.

Sarı-kırmızılılar ile 17 maça çıkan Fransız golcü, 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

Ribery, Galatasaray'daki döneminde sergilediği performans ile büyük iz bıraktı fakat sarı-kırmızılılar, onu takımda tutamadı.

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