Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, rakibine tokat attı!

Yıldız oyuncu penaltı öncesinde sinirlerine hakim olamadı.

Cristiano Ronaldo'nun birçok kez sinirlendiğine şahit olduk ama bu kadarını muhtemelen ilk kez görüyoruz.

Yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı formasıyla İrlanda maçında sinirlerine hakim olmayı başaramadı ve rakibine sert bir temasta bulundu.

Neler yaşandı?

Portekiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.

15. dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekipte topun başına Cristiano Ronaldo geçti.

Fakat yıldız futbolcunun penaltı noktasına koyduğu topa İrlandalı savunmacı Dara O'Shea müdahale etti.

Ronaldo, O'Shea'in topa dokunmasının ardından çok sinirlendi ve rakibine tokat attı. Hakem ise bu pozisyon sonrasında herhangi bir kart göstermedi.

Portekizli yıldız, penaltı vuruşunu yaptı fakat İrlanda kalecisi Gavin Okeroghene Bazunu gole izin vermedi.

Karşılaşma, Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Portekiz'in iki golü de Cristiano Ronaldo'dan geldi.