ÖZEL | Montella kendisini yeniden kanıtlamak istiyor

Adana Demirspor'un 2 yıllık anlaşmaya vardığı Vincenzo Montalla'yı Emir Ateşdağlı Goal Türkiye için değerlendirdi.

Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan ve Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

47 yaşındaki teknik adam Sevilla'dan sonraki ikinci yurt dışı macerası için Adana'ya gelirken, 2019'daki ikinci Fiorentina döneminden bu yana herhangi bir takım çalıştırmıyordu.

Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır. pic.twitter.com/WkyYVZLDNI — Adana Demirspor 💺❌💺 (@AdsKulubu) September 1, 2021

Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük kariyerini, oyun sistemini ve Adana Demirspor'da neler yapabileceğini İtalya Ligi'ni yakından takip eden Emir Ateşdağlı Goal Türkiye'ye değerlendirdi:

Vincenzo Montella kariyerine Roma'da alt yapı teknik direktörlüğüyle 2009'da başlamıştı ve 2010-2011 sezonunun sonlarına doğru Ranieri sonrası Roma'nın başına geçti. Birkaç aylık süreçte Lazio derbisini kazandı ve sezonu 6. olarak tamamladı. İtalya Kupası'nda yarı final yaptı sezon sonunda görevi Luis Enrique'ye bıraktı.

2011-12'de ise ilk ciddi deneyiminde Catania'yı çalıştırmış ve takımı ligde tutmayı başarmıştı. Catania o sezon 48 puan topladı ve 11. olarak ligi tamamladı.

Bundan sonra en başarılı dönemi olan Fiorentina dönemi başladı. 2012-15 arası orada çok başarılı oldu. 1 İtalya kupası finali, 1 yarı final, 1 UEFA Avrupa Ligi yarı finali elde etti. Takım üç kez ligi dördüncü bitirdi.

Milan'da da 2016-17 sezonunda Süper Kupa'yı kazandı. Bu Milan'ın Juventus'un hegemonyasına karşı kazandığı son kupa olma özelliği taşıyor (Bu arada Fiorentina ve Milan arasındaki 7 aylık kısa Sampdoria dönemini de unutmamak gerekiyor. Kasım'da başına geçtiği takım parlak bir sezon geçirmemiş ve ligi 15. bitirmişti.) Milan'a dönersek, sezonu 6. olarak bitirdi ve takımı Avrupa Ligi play-offlarına götürdü. Ancak bir sonraki sezon kötü gidişat nedeniyle Milan'dan ayrıldı.

2017 Aralık'ta Sevilla'nıın başına geçti Montella. Nisan sonuna dek burada tutundu. Son 16'da United'ı elediler ve Sevilla tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Copa Del Rey'de finalinde ise Barça'ya 5-0 kaybettiler. Zaten Nisan sonunda 9 maçlık mağlubiyet serisi sonunda kovuldu.

Son olarak da en vasat sayılabilecek, Fiorentina'daki ikinci dönemine şahit oluyoruz. 2019'da 24 maçta sadece 4 kez kazanabildi.

Nasıl bir oyun sistemi var?

Sistem olarak genelde 4-3-3 kullanan ama oyun içinde 3-5-2/3-4-3 gibi formasyonlara dönen bir hoca Montella. Fiorentina dönemindeki Marcos Alonso gibi hücum ağırlıklı bekler bulundurmayı sever. Bunun avantajını İtalya Milli Takımı gibi oyun icinde üçlüye dönerek sağlamaya çalışıyor.

Orta sahada teknik kapasitesi yüksek "mezzala" rolünü oynayan oyuncular oynatmayı seviyor ve onlardan ön alan presine katkı vermelerini istiyor. Ancak pozitif futbol isteği, geçişlerde zaman zaman sorun yaşamasına da neden oluyor. Montella takımlarında rakiplerin özellikle orta sahayı hızlı geçtiğine birçok kez şahit olduk.

Adana Demirspor'da ön alanda Akintola, Assombalonga gibi isimleri kanatlardan içe delici şekilde kullanması mümkün. Stambouli bu takımın Bigliası, hatta kesici özelliğiyle Montella'nın Milan dönemindeki Montolivosu olabilir. Montella, Cuadrado, Salah, Joaquin gibi isimeleri sadece kanada sabitlemeden; yeri gelince kanat bek, yeri gelince santrfor gibi kullanmıştı.

Tekrar Serie A'ya dönmek istiyor

İtalyan teknik direktörün hala Serie A hedefi var. En büyük amacı da, oyuncuyken efsaneleştiği Roma'yı tekrar çalıştırmak... Corriere Dello Sport'a verdiği bir röportajda yurt dışında başarılı olup tekrar Çizme'ye dönmek istediğini söylemişti. Kendisini tekrardan kanıtlamak istiyor. Adana onun için önemli bir basamak...

