Paolo Di Canio'dan Jose Mourinho için İtalya'yı karıştıran ses kaydı!

Lazio'nun efsane futbolcusu Paolo Di Canio'nun Whatsapp'tan arkadaşına attığı ses kaydında Jose Mourinho hakkında söyledikleri gündeme oturdu.

Paolo Fonseca ile yollarını ayıran Roma'nın gelecek sezon için Roma ile anlaşmaya varması futbol dünyasında gündemin bir numaralı konusu olurken, İtalya'da da büyük ses getirdi.

Lazio'nun unutulmaz futbolcularından Paolo Di Canio, Jose Mourinho'ya ilişkin ses kaydının internete sızmasının ardından zor durumda kaldı.

Roma'nın Mourinho anlaşmasını Whatsapp'tan arkadaşına attığı bir ses kaydıyla değerlendiren Di Canio, Mourinho'nun olabilecek en kötü alternatif olduğunu söylerken, Portekizli teknik direktörü zavallı olarak nitelendirdi.

Di Canio'nun bu sözleri İtalya'da büyük bir yankı uyandırırken, Roma taraftarlarının tepkisiyle karşılandı.

Di Canio ne söyledi?

Özel görüşmelerde istediğini söyleyebileceğini belirten Di Canio kullandığı kelimeler nedeniyle özür dilemeyi kabul etmedi:

"Kişisel konuşmalarım için kimse bana kızamaz ve bunun için özür dilemeyeceğim. 5-6 ses kaydı atmıştım ve bunların arasında Mourinho'ya ilişkin güzel sözler de vardı ama sadece bir kısmı sızdırılmış ve bu korkaklıktan başka bir şey değil.

"Elbette ki Roma taraftarı değilim ama yorumlarımda taraftarlık yoktu."

"Mourinho futbol oynatmıyor"

Di Canio, Mourinho'nun son yıllardaki oyununu eleştirmeyi de ihmal etmedi:

"Mourinho artık futbol bile oynatmıyor. Tep yaptığı anti futbol. Rakiplerle tartışıyor, tiyatro oynuyor. Basın toplantılarında eğlenceli demeçler veriyor ve gündemi değiştiriyor. Bunları söylüyorum çünkü Mourinho bir zamanlar benim favorimdi ama artık çekiciliğini kaybetti.

"Onu günün 24 saati en üst seviyede kalacak güçte ve enerjide görmüyorum. Mourinho zirveyi Guardiola zirveyi paylaştığında bir numaranın o olduğunu söylemiştim. Bunu güzel ya da iyi futbol için değil soyunma odasında sahip olduğu güce ve uyum yeteneğini göz önünde bulundurup söylemiştim ama artık bu özelliğini yitirdi.

"Mourinho artık o soyunma odası ortamlarını yaratamıyor. Chelsea'den takımla problemlerinden dolayı kovuldu. Manchester United'da Paul Pogba ile sorunlar yaşadı. Tottenham'da ise Liverpool'a kaybettikten sonra oyuncularla tartışmaya başladı ve takım çöktü. Mourinho artık kendi geçmişinden farklı biri davranıyor ve enerjisini tüketti.

"Oyuncuların gelip geçen harika zamanları olduğu gibi teknik direktörlerin de böyle dönemleri olabilir. Yıllar önce Mourinho'nun Roma için lüks olduğunu söylerdim ama bugün Roma'nın Mourinho için bir lüks olduğuna inanıyorum."

Daha fazla okuma