Dalian Atkinson'un ölümüne ilişkin dava devam ediyor

Savcı Alexandra Healy, unutulmaz golcünün ölümünün polis memurlarının kontrolsüz güç uygulaması nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve sarı-lacivertli takımla 1995-1996 sezonunda şampiyonluk yaşayan İngiliz futbolcu Dalian Atkinson'un ölümüne ilişkin açılan dava devam ederken, sanıklar yargı karşısına çıktı.

Atkinson'u öldürmekle suçlanan polis memuru Benjamin Monk, şok cihazını standart prosedürden altı kat uzun süre kullanmanın yanı sıra Atkinson'un kafasına iki tekme atmakla suçlandı.

Kendisine uygulanan 33 saniyelik elektrik şokunun ardından hayata gözlerini yuman Atkinson'a elektro şokun üç kez uygulandığı öğrenilirken, polis memuru Monk'un üçüncü seferde bu uygulamayı 30 saniyeden fazla kullandığı ve bunun Atkinson'un ölümüne yol açtığı belirtildi.

Savcılar tek seferdeki standart şok süresinin beş saniye olduğunu ifade ederken, Monk'un cihazı durdurmayıp düğmeye basmaya devam ederek bu durumu hazırladığı öne sürüldü.

Polisler reddetti

Monk'un Atkinson'un evine düzenlenen baskın sırasında yanında olan mesai arkadaşı Bettley-Smith'in de Atkinson'a copla birkaç kez vurduğu iddialar arasında yer alırken, her iki polis memuru da bu iddiaları reddetti.

Savcılık ise herhangi bir tehdit oluşturmayan Atkinson'a aşırı güç kullanmalarından ötürü her iki ismin eski futbolcunun ölümü nedeniyle suçlu bulunmasını istedi.

Birmingham Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada polis memuru Monk'un nefsi müdafaa ile hareket etmek yerine Atkinson tarafından korkutulduğu için kızgın olduğunu öne süren savcı Alexandra Healy, Monk'un öfkesini Atkinson'un kafasını tekmeleyerek gidermeyi tercih ettiğini öne sürerken, Healy'nin bu iddiası Bettley-Smith tarafından da doğrulandı.

Meslektaşının kendisini savunmak için hareket etmediğini belirten Smith, Monk'un öfkeyle hareket ettiğini doğruladı.

Healy yaptığı açıklamada polis memurlarının kendilerini korumak için izledikleri prosedürlerin üçüncü şoka kadar uygun olduğunu ancak üçüncü seferde 30 saniyeden fazla süren şok uygulamasının ölüme neden olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

15 Ağustos 2016'da sergilediği tuhaf ve gürültülü davranışların ardından komşularının çağırdığı polislerle karşılaşan Atkinson, polislere direnmiş ve iki taraf arasında çıkan tartışma İngiliz oyuncunun 02.45'te hastanede ölümüyle noktalanmıştı.

Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve son dönemde böbrek yetmezliği problemleri yaşayan Atkinson'un ölümüne ilişkin dava devam ediyor.

Derbiyle iz bıraktı

Birçok Premier Lig takımında forma giyen ve Ada'daki en iyi dönemini Aston Villa'da geçiren Atkinson, 1990-1991 sezonunda Real Sociedad forması da giymiş ve 29 maçta 12 gol atmıştı.

1995-1996 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde 24 maçta 10 gol kaydeden Atkinson özellikle ilk 45 dakikada hat-trick yaptığı Galatasaray derbisiyle hafızalarda yer etmişti.