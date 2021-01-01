Milan'da Hakan Çalhanoğlu - Zlatan Ibrahimovic gerilimi

Milli futbolcu ile Zlatan Ibrahimovic arasında soğuk rüzgârlar esiyor.

İtalya Serie A'da Atalanta, Juventus ve Napoli ile birlikte, ilk dörde girip Şampiyonlar Ligi'ne karılma yarışı veren Milan, şu sıralar takım içinde yaşanan bir kriz ile uğraşıyor.

Krizin baş rollerinde Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic var. Türk orta saha, Intagram hesabından İsveçli oyuncuyu silince bu olay sosyal medyaya yansıdı ve bir hayli dile getirilmeye başlandı.

Ne olmuştu?

Milan, geçtiğimiz hafta sonu İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde evinde Benevento'yu 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 35. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya, Zlatan Ibrahimovic oldukça sert bir tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından İsveçli golcünün tepkisi sosyal medyaya düştü ve bir anda gündeme oturdu. Hakan Çalhanoğlu ise salı günü, Instagram hesabından Zlatan Ibrahimovic'i takip listesinden çıkardı.

Milan'da bu krizin sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Milan'ın Şampiyonlar Ligi şansı

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, İtalya Serie A'da 34. haftanın sonu itibariyle dördüncü sırada bulunuyor. Tıpkı Atalanta ve Juventus gibi 69 puanı bulunan Milano temsilcisi, Napoli'nin ise iki puan önünde yer alıyor.

Milan'ın kalan dört maçında zorlu bir fikstürü var ve iki tane direkt rakibi ile karşı karşıya gelecek.

Hafta sonu Juventus deplasmanına gidecek olan kırmızı-siyahlılar, ardından Torino ile yine deplasmanda karşılaşacak. 37. hafta Cagliari'yi konuk edecek olan Milan, ligin son haftasında Atalanta deplasmanında mücadele verecek.

Milan'ın en büyük hedefi, beşinci sıradaki Napoli ve altıncı sıradaki Lazio'ya geçilmeyip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek.

İtalya Serie A'da ilk altı sıra

Sıra Takım Puan Averaj 1 Inter 82 +45 2 Atalanta 69 +39 3 Juventus 69 +36 4 Milan 69 +21 5 Napoli 67 +36 6 Lazio 64 +11

Milan'ın, bu tür iç çatışmalardan kurtulup sahaya odaklanması ve yapması gereken çok iş var.