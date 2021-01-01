Toni Kroos'a Chelsea göndermesi: Bizim yüzümüzden uykusuz kalmalı!

"Herhangi bir futbolcu uykularımı kaçırmıyor" diyen Toni Kroos'a, Şampiyonlar Ligi finali yolunu gol ile taçlandıran Mason Mount'tan yanıt geldi.

Mason Mount, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı aldıkları galibiyetin ardından Toni Kroos'a göndermede bulunarak Alman oyuncunun maç öncesi açıklamalarını hafife aldı.

İngiliz oyuncu, Thomas Tuchel ve öğrencilerinin Manchester City ile buluşacakları randevuda İstanbul yolunu açtı.

Maçın ardından konuşan Mason Mount, "uykularının asla kaçmadığını" söyleyen Toni Kroos'u hedef aldı.

Mason Mount ne söyledi?

CBS Sports'a konuşan Mount, "Real Madrid oyuncularından biri daha önce futbolcular yüzünden uykusuz kalmadığını söylemişti." diyor ve ekliyor:

"Ama takım olarak bizim yüzümüzden uykusuz kalmaları gerekiyor."

"O kadar çok şey veriyoruz ki, hayatlarımızı savunuyoruz."

"Çok fazla kaybettiğimiz de oldu ancak şu an kendimizdeyiz ve bunu sürdürmemiz gerekiyor."

Mason Mount, Toni Kroos'un hangi sözüne yanıt verdi?

Toni Kroos, Chelsea - Real Madrid mücadelesi öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda rakip oyuncular nedeniyle uykusuz kalmadığını söyledi.

"Chelsea'deki en zor oyuncuyu bilmiyorum. 15 yıllık futbol kariyerimde herhangi bir futbolcu uykularımı kaçırmadı."

"Takım olarak oynadıklarını Madrid'de gösterdiler. Bir Alman teknik direktörleri var, bu beni şaşırtmıyor. İyi savunuyorlar ve hızları ön planda, güçlü yanları bunlar."

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