Fenerbahçe'ye kırgınlıklarının olduğunu söyleyen Ozan, sarı-lacivertli takımda kadro dışı kaldığı olayı da anlattı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan, Mesut Özil'in İsmail Kartal ile tartıştıktan sonra ağladığını açıkladı.

Millî orta saha, sarı-lacivertli takımda Özil ile birlikte kadro dışı kaldıktan sonra sezonun tamamlanmasıyla birlikte Hull City'e transfer oldu.

Ozan, Championship ekibine transfer sürecini de anlattı.

Ne söylendi?

TRT Spor'a konuşan 27 yaşındaki futbolcu, kadro dışı kalmasına neden olan olayı anlattı.

"Mesut ağabey ile İsmail hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Mesut ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım."

Ozan, transfer sürecini ise şöyle özetledi:

"Acun Ağabey hayallerinden bahsetti ve ben de o hayallerin bir parçası olmak istedim. Hocayla da bir görüşmemiz oldu ve ona hâlâ istekli olduğumu söyledim.

"Herkesi hayali olan Premier Lig'de geçtiğimiz sezon kısa bir süre de olsa oynamış bulunuyorum. Oraya geri dönmek için elimden geleni yapacağım."

Millî oyuncu, Fenerbahçe dönemiyle alakalı kırgınlıklarının bulunduğu vurguladı.

"Kafam boş olduğunda daha iyi performans verebiliyorum. Fenerbahçe döneminde bu durum benim için çok zor oldu. Hem taraftar hem kulüp açısından Fenerbahçe'de yedi yoğun sezon geçirdim."

"Başarmak istediğim ulaşmak istediğim şey şampiyonluk. Kendime güveniyorum. Fenerbahçe dönemine dair bazı kırgınlıklarım var. Hak etmediğim şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Benim yaşamadığım bir şey bana yansıtıldı.

"Aziz Yıldırım döneminde kadro dışı kaldığım zaman kendi hatalarım yüzünden kadro dışı kalmıştım. Ancak bu son dönemde yazılan şeylerin çoğu bildiğiniz gibi değil. Daha sonra bu konulara yönelik bir açıklama yapacağım."