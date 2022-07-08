Gaatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery: "2013 Ballon d'Or'u Messi ve Ronaldo'nun önünde ben kazanmalıydım"
Salernitana yıldızı Franck Ribery, 2013 Ballon d'Or'u Leo Messi veya Cristiano Ronaldo'dan daha fazla hak ettiği konusunda ısrar ediyor: "Garip bir şey oldu..."
Eski Fransız milli oyuncu, İtalya'da art arda dördüncü sezonunu geçiriyor. 39 yaşındaki Bayern Münih efsanesi, Bavyera ekibi ile dokuz Bundesliga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere onlarca kupa kazandı.
2013'teki Avrupa zaferlerine rağmen, ne Ribery ne de takım arkadaşı Arjen Robben, o yıl Cristiano Ronaldo'nun kaldırdığı Ballon d'Or'u alamadı.
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Ne söylendi?
Ribery, eski Real Madrid yıldızı ve Leo Messi'nin arkasında üçüncü oldu. Fransız oyuncu, hala pişmanlık duyuyor ve ödül töreninden önce garip bir şey olduğunu hissediyor.
"Haksızdı, benim için inanılmaz bir sezondu ve kazanmalıydım. Oy verme süresini uzattılar ve garip bir şey oldu. Bunun siyasi bir seçim olduğunu hissettim” dedi.
Ribery, o sezon Bavyera formasıyla çıktığı 43 maçta 11 gol atmıştı ve takımı üç kupa çok önemli bir rol oynamıştı.
2006 Dünya Kupası finali
Ribery, 2006 Berlin'de İtalya'ya karşı sahadaydı.
"Fransa daha iyi oynadı ama futbolun anlamı bu. İtalya mental olarak çok güçlüydü ve benim yerimi penaltı kaçıran David Trezeguet aldı. Ancak David, Euro 2000'de İtalya'ya karşı Altın Golü atmıştı. Futbolda böyle şeyler olur.
Gigi ve ben aynı zihniyete sahibiz, sahada mutluyuz ve onu gelecek sezon Serie A'da bekliyorum."
Salernitana macerası
Ribery, geçen sezon inanılmaz bir şekilde ligde kalan Salernitana ile ikinci sezonuna başlamak üzere.
"Burada büyük bir sevgi buldum. Herkes futbol için yaşıyor” dedi.
"Kazanamadığımızda taraftarların gözlerindeki üzüntüyü görüyorum ve bu beni çok üzüyor. Hiçbir zaman yenilgileri kabul etmedim. Geçen sezon ligde kalmanın zor olduğunu biliyordum ama başarmak için her şeyi verdim.
"Bir kupa kazanmak gibi değil, ama bu başarı sonsuza dek kalbimde kalacak."
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