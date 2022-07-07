Efsanevi 7 numara, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğinden dolayı için bu yaz transfer olmak için can atıyor.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın cuma günü Bangkok'a yapacağı yolculukta yer almayacak.

37 yaşındaki oyuncunun, Tayland ve Avustralya'da yapılacak kamplara katılıp katılmayacağı belli değil. Portekizli yıldız, bu hafta antrenmanlarda görünmedi.

Ronaldo'nun "ailevi nedenlerle" devam eden yokluğu, bu transfer döneminde Old Trafford'dan ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra geleceği konusundaki belirsizliği artırdı.

Manchester United'ın tutumu nasıl?

37 yaşındaki oyuncu, bir Şampiyonlar Ligi kulübünde oynamak istediğini söyledi ve United'dan, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda bu teklifin kabul edilmesini istedi.

Ancak kulüp yönetimi, Ronaldo'nun satılık olmadığını söyledi.

Menajeri Jorge Mendes'in potansiyel taliplerini ortaya çıkarmasına rağmen United, Ronaldo'yu bir yıl daha kalmaya ikna edebileceğine inanıyor.

Chelsea'nin Ronaldo için bir hamle yapmayı düşündüğüne inanılıyor. Ancak United, yıldız futbolcunun Premier Lig'deki rakiplerinden birine gitmesini kesinlikle engelleyecek gibi duruyor.

Ronaldo neden gitmek istiyor?

Portekizli, gelecek sezon büyük kupalar için mücadele etmesi gerektiğini düşünüyor.

Eski Real Madrid ve Juventus forveti, United'ın gerçekçi bir şampiyonluk mücadelesi başlatabileceğine inanmadığını ve aynı zamanda takımın ligi ilk dörtte bitirme ihtimali konusunda endişeli olduğunu açıkça belirtti.

Ronaldo, kariyerinin bu noktasında en üst düzeyde oynamaya devam etmek istiyor ve Erik ten Hag'ın takımın başına geçmesine rağmen, kendisine Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilecek bir kulüp için ayrılma niyetinde.

Ronaldo neden antrenmanı kaçırdı?

Portekiz efsanesi, sezonun sonunda uluslararası turnuvalarda yer alan United oyuncularına ek izin verildikten sonra pazartesi günü sezon öncesi için rapor verecekti.

Ancak Carrington'a gelmedi ve açıklama olarak "ailevi nedenleri" öne sürüldü.

Rio Ferdinand, FIVE YouTube kanalına Ronaldo'nun sezon öncesi maçlara gidememesi hakkında daha fazla ayrıntı verdi:

“İnsanların biraz saygısızca davrandığını görüyorum. Ailesinin bir üyesi iyi değil, bu yüzden antrenmanda yer almıyor."

Ronaldo'nun ayrılışı United'ın transfer planlarını nasıl etkiler?

United, Darwin Nunez'i Liverpool'a kaptırdıktan sonra gelecek yaza kadar bir santrafor arayışını erteledi. Ten Hag, Ronaldo'dan yeni sezonda en iyi şekilde yararlanabileceğine inanarak onu oynatmayı planlıyor.

Ancak onun ayrılması, United'ı derhal bir yedek santrfor aramaya zorlayacaktır.

Bu aynı zamanda Anthony Martial'ın geleceğini de etkileyebilir. Fransız millî oyuncunun bu yaz ayrılması bekleniyor.

Ancak Ronaldo giderse, takımda kalabilir.

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