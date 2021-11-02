Mourinho Bundesliga'nın yıldızını istiyor

Serie A'da istediği pozisyonun uzağında olan ve lider Napoli'nin 12 puan gerisine düşen Roma'da transfer çalışmaları erken başladı. İtalyan basını Jose Mourinho'un takımının Bundesliga takımlarından Mönchengladbach'ta forma giyen İsviçreli orta saha oyuncusu Denis Zakaria'yı istediğini ve ara transfer döneminde teklif yapacağını öne sürdü.

#ASRoma are pushing to sign Denis #Zakaria, who is a first target for #Mourinho. Giallorossi have offered a contract until 2026 (€3,5M/year + add-ons) and are ready to pay €5M to #Gladbach to receive the green light for his sale at January (he will be a free agent). #transfers https://t.co/R1Qs4eUaoL — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2021

Alman ekibinin kontratı sezon sonunda bitecek olan ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan 24 yaşındaki oyuncuyu birkaç ay sonra bedelsiz kaptırmamak için Ocak ayında 5 milyon euro civarında bir teklifi kabul etmesi bekleniyor. Roma'nın yıldız oyuncuya ise yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı ve 2026'ya dek sürecek bir kontrat önermesi bekleniyor.

İsviçre'nin en önemli isimlerinden

Bu sezon Mönchengladbach formasıyla sekiz maça çıkan Zakaria takımı için iki gol atarken, bir de asist yapmıştı. İsviçre Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alan yıldız oyuncu, EURO 2020'de iki maçta şans bulurken, Dünya Kupası Elemeleri'nde de düzenli forma giyen isimlerden biri olarak dikkatleri çekmişti.

Young Boys'ta geçirdiği iki sezonun ardından 2017-2018 sezonundan bu yana Mönchengladbach forması giyen Zakaria, defansif orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Roma hatırlanacağı gibi yaz transfer döneminin son günlerinde, bu pozisyonda oynayan eski Galatasaraylı Steven N'Zonzi'nin kontratını feshetme kararı almış ve Fransız oyuncuyla yolları ayırmıştı.

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