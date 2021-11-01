Al Sadd'ın Xavi için Barcelona'dan bir şartı var

2021-22 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Barcelona, Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son vermişti.

Katalan ekibi, şu anda Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran eski efsanesi Xavi Hernandez'i teknik direktörlük koltuğu için bir numaralı aday olarak görüyor.

İspanyol basını, Katar cephesinin görüşmeler için Barcelona'ya bir şart sürdüğünü belirtti. 2019'dan beri Al Sadd'ı çalıştıran Xavi'nin kulübüyle olan sözkeşmesi devam ediyor.

Al Sadd'ın Xavi talebi

İspanyol basınından AS, iki kulübün ilk görüşmelerini gerçekleştirdiğini; ancak Al Sadd'ın Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Katar'da bizzat görüşmek istediğini yazdı ve Katar kültüründe buna verilen önemin altını çizdi.

Al Sadd tarafının aracılarla veya Laporta'nın sağ kollarıyla görüşmek istemediği belirtirken görüşmelerin dostane bir şekilde ilerlemesi için Laporta'yı Katar'a davet ettiği ileri sürüldü.

Ancak Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Kiev'e gidecek Laporta'nın; bunun için sıkışık takviminde bir düzenleme yapması gerekecek.

Ayrıca haberde, Xavi'nin tazminat sorununun bir hazırlık maçıyla çözülmesinin planladığına da yer verildi.

Xavi’nin teknik direktörlük karnesi

Xavi, 2019 yılında oyunculuk kariyerine nokta koymasının ardından Al-Sadd’ın başına geçmişti.

2020-21 sezonunda takımını Katar Yıldızlar Ligi zaferine ulaştıran Xavi, buna ek olarak Katar Kupası, Katar Süper Kupası, Katar Emir Kupası ve Katar Yıldızlar zaferi şampiyonluğu yaşadı.

Xavi döneminde 89 maça çıkan Al-Sadd, bunların 61’ini kazandı.

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