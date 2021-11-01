Antonio Conte hazırlanıyor: Nuno Espirito Santo, Tottenham'da görevden alındı

Nuno Espirito Santo, sadece dört ay görev yapmasının ardından Tottenham'a veda etti.

Santo, Haziran ayında Jose Mourinho'nun yerine geçmişti ve İngiliz ekibi ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

İki yıllık kontrat, Manchester United'a 3-0 kaybederek Premier Lig lideri Chelsea'nin on puan gerisinde kalmalarının ardından feshedildi.

Ne söylendi?

Tottenham'ın resmi sitesinde yapılan duyuruda Nuno'nun teknik ekibi ile birlikte görevlerinden alındığı doğrulandı.

Tottenham Sportif Direktörü Fabio Paratici, "Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ve bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm." dedi.

"Nuno gerçek bir beyefendi ve burada her zaman hoş karşılanacak. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür eder, gelecek için iyi dileklerimizi sunarız."

Nuno'nun Tottenham kariyeri

Nuno, Tottenham'ın başında 17 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlardan dokuz galibiyet, bir beraberlik ve yedi mağlubiyet elde etti.

İngiliz ekibinin yedi yenilgisinin beşi Premier Lig'de, Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, West Ham United ve Manchester United ile oynadıkları karşılaşmalarda alındı.

Nuno Espirito Santo'nun yerine kim geçebilir?

Tottenham'ın Nuno'nun yerine Gennaro Gattuso, Paulo Fonseca ve Antonio Conte'yi düşündüğü biliniyordu.

Öte yandan Tottenham'ın Conte ile tekrar temasa geçtiği öğrenildi.

Brighton'dan Graham Potter ve Leicester City'nin teknik patronu Brendan Rodgers da kulüp ile bağlantılı.

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