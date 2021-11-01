Conte'den Tottenham yönetimine sekiz kişilik transfer listesi

Nuno Espirito Santo'nun görevine son veren Tottenham'da teknik direktörlüğe Antonio Conte’nin getirilmesi bekleniyor.

Tottenham yöneticileriyle görüşmek için Londra’ya giden Conte’nin 24 saat içinde sözleşme imzalayacağı öngörülüyor.

Geçen sezon Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşayan ve sezon sonunda İtalyan kulübünden ayrılan Conte, o tarihten bu yana boşta.

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Conte yaz döneminde de Tottenham’ın teknik direktör adayları arasındaydı. Ancak sezon öncesinde Conte’den olumsuz yanıt alan Londra ekibi, Nuno Espirito’ya yönelmişti.

İtalyan basınına göre fikrini değiştiren Conte, Tottenham’da ciddi bir kadro revizyonuna gitmeyi planlıyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı, şimdiden sekiz kişilik bir transfer listesi oluşturdu.

Kane yerine Vlahovic

Sport Mediaset’teki haberde, Fiorentina’nın yükselen yıldızı Dusan Vlahovic’in Harry Kane yerine kadroya katılacağı bilgisi yer aldı.

Yazın Manchester City’ye transfer olmak istediğini açıklayan Harry Kane, bir süre antrenmanlara çıkmayı reddetmiş, fakat sonrasında kriz çözülmüş ve Kane takıma dönmüştü.

Kaynaklara göre; Fiorentinalı yöneticiler Joe Barone ve Daniele Prade’nin Vlahovic için Tottenham yöneticileriyle Londra’da bir görüşme gerçekleştirdi.

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Eski öğrencilerini istiyor

Conte’nin listesinde ikinci sıradaki isim, Inter forması giyen eski öğrencisi Marcelo Brozovic. Conte, gelecek yaz kontratı bitecek olan Brozovic’i Tanguy Ndombele’nin yerine düşünüyor. Tottenham, Brozovic için Inter’e Ndombele’yi teklif edecek.

Orta saha ve hücum bölgesinde, Conte’nin radarındaki diğer oyuncular Milanlı Franck Kessie, Lazio forması gien Manuel Lazzari ve Juventus’un golcüsü Federico Chiesa.

Stopere de kesinlikle takviye yapmak isteyen İtalyan teknik adam, Inter’den Stefan De Vrij ve Alessandro Bastoni ile Juventus’un Hollandalısı Matthijs de Ligt isimleri üzerinde duruyor.

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Conte hazırlanıyor: Nuno Espirito Santo, Tottenham'da görevden alındı