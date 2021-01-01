Michael Oenning, İlkay Gündoğan ile Mesut Özil'i kıyasladı: Mesut'un altın bir sol ayağı var, İlkay'ın ise futbol içgüdüsü...

Michael Oenning, Gelsenkirchen sokaklarında futbola başlayan İlkay Gündoğan ile Mesut Özil'in benzersiz yetenekleri olduğuna inanıyor.

Alman futbolunu kasıp kavuran Türk asıllı iki oyuncu Gelsenkirchen'de aynı mahallede futbola başladı. İkisi de adım adım zirveye tırmanırken yetenekleri onları ortak bir paydada buluşturdu. Hem Mesut Özil hem de İlkay Gündoğan yıllar ilerledikçe dünya futbolunun gözdesi haline geldi.

İlkay Gündoğan futbola Schalke 04 altyapısında başladı ancak aşil tendomlarındaki sıkıntı nedeniyle buradan ayrıldı. Fakat İlkay'ın hikayesi yeni başlıyordu. Bochum altyapısında Michael Oenning ile tanıştı. Devamında Alman teknik direktör onu Nürnberg'e de transfer etti.

Oenning ve İlkay ikilisinin yolları Nürnberg'den sonra ayrıldı. İlkay önce Borussia Dortmund'a ardından da Manchester City'ye transfer olarak kariyerinin tepesine çıktı. Dortmund'da defansif bir rol üstleniyordu. Manchester City'de ise Guardiola onu zamanla hayal ettiği sahte 9 pozisyonuna evirdi. Ancak Michael Oenning'e göre ise o bir 10 numaraydı ve bu durum değişmedi.

Michael Oenning ne dedi?

Goal Türkiye 'ye konuşan Michael Oenning, İlkay Gündoğan'ın gözlerindeki ışığı daha ilk antrenmanda fark etmiş.

"Bochum'daki ilk antrenmanından sonra İlkay ile görüştüm ve ona 'Sen profesyonel futbolcu olacaksın!' dedim. Biraz utandı ve gülümsedi, ama gözlerindeki ateşi görebiliyordum. Hedeflerine ulaşacağından hiç şüphem yoktu. Babası da İlkay'ın okulunu bitirmesi gerektiğini söyledi. Bu yüzden birlikte bir plan yaptık ve o her ikisini de başardı; Birinci Lig futbolcusu oldu ve diplomasını (abitur) aldı."

"İlk andan itibaren özel bir ilişkimiz vardı. Ona yüzde yüz güvendim, o da benim sahada ondan ne istediğimi hemen anlıyordu. Kendini tamamen özgür hissediyor ve çabuk öğreniyordu."

Peki İlkay Gündoğan'ın asıl mevkisi hangisi? Oenning'e göre cevap çok net:

"İlkay bana göre bir 10 numara ve hep öyleydi. Jürgen Klopp ile onun pozisyonu hakkında sık sık tartıştık, ama o İlkay'ı en iyi defansif orta sahalardan biri yaptı."

Mesut Özil mi, İlkay Gündoğan mı? Alman teknik direktör her iki futbolcunun da eşsiz özelliklerine dikkat çekiyor:

"Her ikisi de aynı mahallede büyüdü ve futbol oynamayı Gelsenkirchen sokaklarında öğrendiler. İkisi de benzersiz; Mesut'un altın bir sol ayağı var, İlkay'da ise öğrenemeyeceğiniz bir futbol içgüdüsü."

"Sanırım İlkay, en sevdiği iki oyuncu Xavi ve Iniesta'nın bir karışımı olduğunu duymak isterdi."

İlkay Gündoğan bu sezon ne yaptı?

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 27 resmi maça çıktı. Gündoğan bu maçlarda 13 gole imza atarken 2 de asist yaptı. Attığı gollerin 11'ini Premier Lig'de kaydeden yıldız futbolcu, bu istatistikle City'nin gol yükünü çeken oyuncular arasında yerini aldı.

İlkay Gündoğan kariyerinde ilk kez çift haneli gol sayılarına da bu sezon ulaştı.

İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı?

Küçük yaşlarda Schalke 04'ten ayrılan İlkay Gündoğan 2005 yılında Bochum akademisine katıldı. 2009 yılında ise Nürnberg'e transfer oldu ve profesyonel kariyerine adım attı.

2011 yazında Jürgen Klopp onu yalnızca 5,5 milyon euroye Borussia Dortmund'a transfer etti. Burada iyi işler çıkaran Gündoğan, 2016 ise 27 milyon euro'ya Pep Guardiola'nın Manchester City'sine transfer oldu.

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