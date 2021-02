ÖZEL | Michael Oenning, keşfi İlkay Gündoğan'ı anlattı: "Biraz utandı ve gülümsedi"

Klopp için defansif orta saha, Michael Oenning'e göre 10 numara. Guardiola için ise o artık bir sahte 9. Futbol dünyasının en büyük jokeri Gündoğan...

ÖZEL | İdil Erin Tetik @idilerintetik

Hayat seçimlerden ibarettir. Seçimler insana bir özgürlük sunabileceği gibi dar bir kafese de hapsedebilir.

Premier Lig'deki son altı maçının beşinden mağlubiyet alan Jose Mourinho, “Bazen alınan sonuçlar çeşitli önerilerin sonucudur.” sözleriyle takım oyunlarındaki ortak aklın varlığına değindi. Bu onu belki de dar kafese doğru götüren bir seçimdi. Seçimleriniz yüzünüze her zaman gülmediği gibi sizi bir yaylım ateşinin ortasında da bırakabilir. Jose Mourinho’nun seçimi onu ateşin ortasında bırakmış olabilir. Pep Guardiola'nın seçimi ise beşinci sezonunda üçüncü şampiyonluğunun anahtarını vererek özgürlüğe götürdü.

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan ve forma giydiği dönemlerde de bekleneni veremeyen Sergio Agüero, resmi bir problemi olmamasına rağmen Ocak ayının başında kadrodan tamamen kesildi. Forvetsiz Manchester City, Pep Guardiola’nın İlkay Gündoğan’ı sahte 9 oynatma hayallerini devreye soktu. Guardiola’nın bu hayaline İlkay gibi çabuk öğrenen bir öğrenci kolayca cevap verebilirdi ve öyle de oldu.

"Birçok kez İlkay’ın sahte 9 oynayabileceğini söyledim ve insanlar güldüler."

Pep Guardiola

Görmekle bakmak arasında fark vardır. Öğretmenler sınıftaki cevherleri görebilecek tek kişidir. Her sınıfın da sessiz bir öğrencisi vardır. Kimse göremese de öğretmenin o kalabalık arasında fark edip ona rol verdiği bir öğrenciye sahiptir her sınıf. Herkes öğretmenin tercihlerini tartışırken bu seçim de öğrencinin kendini fark etme sürecini başlatır. Sizi görüp benliğinizde bir devrim yapmanıza izin veren her öğretmen belki de hayat çizginizdeki rayları bir anda ters yöne ama sonunu göremediğiniz güzel bir yolculuğa doğru oynatır.

Bu yıla kadar kariyerinde çift haneli gol sayısına ulaşamayan İlkay Gündoğan bir anda Premier Lig’de Manchester City'nin gol yükünü üstlenen isim haline geldi ve kendi devrimini gerçekleştirdi. İlkay, Pep Guardiola ile görev adamı olmaktan çıkıp vatmana dönüştü.

"Ofansif bir rolde oynuyorum. Ancak belki de doğru boşluklara yönelme arzum bu sezon arttı."

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan, her işin özünde saklı olduğu gibi doğru bir yönlerdirici ile yeteneklerini farklı bir noktaya getirdi. Bu sezon mesleki refleksleri skor üretme üzerine şekillendi. Peki İlkay profesyonelliğe adımını atmadan önce de bu sinyalleri veriyor muydu? Sahte 9 ona uygun bir pozisyon mu? Gündoğan'ın "Bana 'Nürnberg'e gelir misin?' dediğinde bir saniye bile tereddüt etmeden kabul ettim." dediği antrenörü Michael Oenning'e sorduk.

Şimdilerde Macaristan'ın Ujpest takımını çalıştıran Michael Oenning, İlkay'ın hem Bochum hem de Nürnberg günlerinden öğretmeni. Alman çalıştırıcı onun gözlerindeki ışığı daha ilk antrenmanında gördüğünü söylüyor:

"Bochum'daki ilk antrenmanından sonra İlkay ile görüştüm ve ona 'Sen profesyonel futbolcu olacaksın!' dedim. Biraz utandı ve gülümsedi ama gözlerindeki ateşi görebiliyordum. Hedeflerine ulaşacağından hiç şüphem yoktu. Babası da İlkay'ın okulunu bitirmesi gerektiğini söyledi. Bu yüzden birlikte bir plan yaptık ve o her ikisini de başardı; birinci lig futbolcusu oldu ve diplomasını (Abitur) aldı."

"İlk andan itibaren özel bir ilişkimiz vardı. Ona yüzde yüz güvendim ve sahada ondan ne istediğimi hemen anlıyordu. Kendini tamamen özgür hissediyor ve çabuk öğreniyor."

Pep onu sahte 9 olarak oynatıyor. Oenning'e göre ise o bir 10 numara. Ancak Klopp, onu en iyi defansif orta sahalardan biri yaptı. Bir futbolcu, üç farklı teknik adamı farklı özellikleriyle cezbetmişe benziyor.

"İlkay bana göre bir 10 numara ve hep öyleydi. Jürgen Klopp ile onun pozisyonu hakkında sık sık tartıştık ama o, İlkay'ı en iyi defansif orta sahalardan biri yaptı."

Almanya'nın batısında, Gelsenkirchen sokaklarında büyüyen iki Türk asıllı genç dünya futbolunun zirvesine yerleşti. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan farklı stillere sahip ama benzer yollardan geçen iki futbolcu.

"Her ikisi de aynı mahallede büyüdü ve futbol oynamayı Gelsenkirchen sokaklarında öğrendiler. İkisi de benzersiz; Mesut'un altın bir sol ayağı var, İlkay'da ise öğrenemeyeceğiniz bir futbol içgüdüsü."

"Xavi ve Iniesta'nın oynadığı yıllarda Barcelona beni çok etkiledi. Onları izleyerek her zaman birşeyler öğrenmeye çalıştım. Onlarla üçlü olarak oynamak her zaman hayalimdi." diyor İlkay Gündoğan. Belki de günümüzün 'Xaviesta'sının kendisi olduğundan habersiz. Michael Oenning de onu böyle tanımlıyor:

"Sanırım en sevdiği iki oyuncu Xavi ve Iniesta'nın bir karışımı olduğunu duymak ister."

İlkay'ın Michael Oenning ile başlayan serüveni şimdi ise Pep Guardiola'nın ellerinde. İlkay Gündoğan 30 yaşında kariyer raylarını farklı bir yöne doğru yerinden oynatıyor. Bu hem onun futbol yeteneğinin hem de onu fark edenlerin bir başarısı. Yazının başında da bahsettiğimiz gibi bakmak ile görmek arasında fark vardır ve öğretmenler, gözünde ışık parlayan öğrencilerini daima görürler.