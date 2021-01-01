İlkay Gündoğan: Dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola

Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, İspanyol teknik adamın takıma yaptığı katkıya değindi.

Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Almanya'nın Mönchengladbach takımıyla karşılaşacak olan Manchester City'de yıldız oyuncu İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinde dünyanın en iyi teknik direktörüyle çalıştığını söyledi.

Dünyanın en iyisi

Bütün kulvarlarda oynadığı son 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılan City'nin form grafiğini değerlendiren İlkay, "Pep Guardiola, takımda bir şeylerin yanlış ve eksik olduğunu gördü. Nasıl savunma yapacağımıza ve topla nasıl oynayacağımıza dair birkaç şey ayarladı. Bunlar doğru adımlardı ve bizi inanılmaz sonuçlara götürdü. Bu yüzden Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü. Aralık ayında şimdiki pozisyonumuzda olacağımızı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Guardiola Rose'yi övdü

Öte yandan Mönchengladbach karşılaşmasını değerlendiren Guardiola da zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini ifade ederken, "Mönchengladbach'ın oyuncu kalitesi Premier Lig'deki rakiplerimizden daha farklı değil. Liverpool ve Tottenham'a karşı nasıl oynadıysak yine bu şekilde oynamaya çalışacağız. Son maçlarda oldukça iyi gidiyoruz ve oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz" dedi.

Takımının geçtiğimiz sezon Devler Ligi'ne veda ettiği Lyon eşleşmesine de değinen İspanyol teknik adam, "Elendik ama rakibimizden daha iyiydik. Bu şekilde rakiplerimizden iyi olmaya çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose'un gelecek sezondan itibaren Dortmund'u çalıştıracak olmasına da değinen Guardiol, "Rose olağanüstü bir teknik adam. Dortmund'un onu seçmesi işini ne kadar iyi yaptığını gösteriyor. Çok kaliteli bir ekibe sahip ve ona büyük bir saygı duyuyorum" dedi.