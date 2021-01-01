Manchester City'de İlkay Gündoğan, attığı gollerin sırrını açıkladı

Manchester City'nin son dönemdeki gol yükünü çeken tecrübeli orta saha, bu sezon daha ofansif bir rolde oynadığının altını çizdi.

Manchester City 'nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, takımıyla çıktığı son 2 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı ve ligde toplamda 9 gole ulaştı.

Bu zamana kadar hiç bu rolde oynamayan İlkay, Pep Guardiola'nın dokunuşlarıyla bir anda 'sahte 9' rolüne büründü ve sakatlıklarla boğuşulan zor dönemde sazı eline aldı.

İlkay Gündoğan bu sezondan önce kaç gol atmıştı?

Manchester City kariyerinde bu sezona kadar 22 golü bulunan Alman oyuncu, 2020-2021 sezonunda ise şimdiden çift haneli rakamları geride bırakmayı başardı. İlkay, şu anda Avrupa'nın en formda oyuncularından biri.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

Son dönemde yükselen performansını ve attığı golleri açıklamaya çalışan İlkay Gündoğan kulüp televizyonuna (CityTV) şu sözleri sarf etti: "Belki de doğru boşluklara yönelme arzum diğer sezonlara göre arttı. Ama aynı zamanda ofansif bir rolü oynuyorum."

"Takımıma olabildiğince yardım etmeye çalışıyorum, ancak sadece hücumda değil, aynı zamanda savunmada da olmaya çaba gösteriyorum. İkili mücadeleleri kazanmaya, şutları engellemeye çalışıyorum."

İlkay Gündoğan'ın rolü nasıl değişti?

Bilindiği gibi Pep Guardiola , İlkay Gündoğan'ı ilk 11'de oynattığı maçlarda Rodri ile birlikte çift pivot olarak, defansif bir rolde kullanıyordu. Fakat bu sezon işler değişti ve İspanyol menajer, tecrübeli oyuncuyu orta sahada sol iç olarak oynatmaya başladı.

Topa sahipken üçüncü bölgede çoğu zaman beşli bir diziliş ile oynayan City'de İlkay, bu beşlinin sol içte bir parçası oldu ve rakip ceza sahasına çok fazla girmeye başladı. Bir nevi, geçmiş sezonlardaki David Silva 'nın rolünü üstlendi. Bu yeni rolünün ardından da gollerini sıralamaya başladı.