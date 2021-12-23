Manchester United menajeri Ralf Rangnick: "İngiltere'de çok fazla gereksiz maç oynanıyor"

Manchester United menajeri Ralf Rangnick, Premier Lig kulüplerinin Lig Kupası’nda oynamamaları gerektiği konusunda öneride bulunuyor ve Covid-19 nedeniyle Premier Lig’de uygulanan beş oyuncu değişikliği kuralının da geri gelmesini istiyor.

İngiliz futbolu, Covid-19 nedeniyle Noel dönemindeki birçok maçın ertelenmesiyle sıkışık bir fikstürle karşı karşıya kaldı.

Rangnick, fikstürün yoğun olması nedeniyle kulüplerin zor durumda kalacağını belirtirken İngiltere Lig Kupası’ndaki maçların oynanmasının sadece küçük kulüplere fayda sağladığına inanıyor.

Ne söylendi?

United’ın Alman menajeri, gazetecilere yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

“İngiltere gibi kupa maçları oynatan bir diğer ülke Fransa’ydı, ancak onlar da artık bu maçları oynatmıyorlar.

“Bu konuşabileceğimiz ve tartışabileceğimiz bir şey. Lig Kupası hala üçüncü ve dördüncü lig takımlarının mali durumlarını iyileştirmek için oynatılıyor.

“Ancak çok fazla maçın olduğu sıkışık bir takvimde, bu tür maçların oynanması yoğunluğu artırıyor. İngiltere'de çok fazla gereksiz maç oynanıyor.

“Diğer konu ise FA Cup maçlarıydı, ancak bu konu çözüldü. Diğer ülkelerde bu tür maçlar artık oynanmıyor."

Uluslararası FA Kurulu, pandemi sırasında getirilen beş oyuncu değişikliği kuralının İngiltere’de de uygulanmasını onaylamıştı.

Ancak Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yeniden üç oyuncu değişikliğine dönen tek lig oldu ve geçen hafta kulüpler bu kurala devam etmek için üçüncü kez oy kullandı.

İngiltere'deki küçük kulüpler; oyuncu değişikliği sayısının beşe çıkmasının sadece büyük takımlara fayda sağlayacağına inanıyor, ancak Rangnick 5 oyuncu değişikliği yapılmasını istiyor.

Böylece, antrenörlerin tüm oyuncularını kazanabileceklerinin altını çiziyor:

"İngiltere, beş oyuncu değişikliğine izin vermeyen tek ülke. 18 ay önce Covid başladığında her takımın beş oyuncu değiştirebileceğine karar verildi.

“Özellikle Covid'den yeni kurtulmuşlarsa, oyuncuları değiştirmek ve enerji tasarrufu yapmak için daha fazla seçenek olmasını destekliyorum.”

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