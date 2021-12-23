PSG'nin yıldızı Neymar, Beckham'ın oğlu Romeo'ya ne söyledi?

Inter Miami’nin futbolcusu Romeo Beckham, Puma ile reklam anlaşması yaptıktan sonra Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'dan aldığı mesajı açıkladı.

Romeo, eylül ayında 19 yaşına girdikten sonra babası David Beckham'ın ortağı olduğu MLS’te mücadele eden Inter Miami'ye katıldı ve pilot takımlarından olan Fort Lauderdale CF'de gelişimini sürdürüyor.

Genç kanat oyuncusu şimdi USL League 1 kulübündeki ikinci sezonuna hazırlanıyor ve Puma'yı 'Geleceğin Z' sporcularından biri olarak temsil edecek.

Ne söylendi?

Beckham, dünyaca ünlü spor markasıyla uzun vadeli bir ortaklık anlaşmasının ardından bir çift Puma Future Z 1.2 futbol ayakkabısı da aldı.

Puma İngiltere Genel Müdürü Ben Hughes, "Romeo'yu Puma ailesine katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Seçkin bir sporcu olarak yeni sezona hazırlanan Romeo için heyecanlıyız ve onun futbol yolculuğunu desteklemek için sabırsızlanıyoruz.

"Romeo, futbol kültürünü şekillendirme ve markamızı müşterilerimize daha hızlı bir şekilde buluşturarak oyunda değişim yaratma idealimizi destekleyen bağlantılar kurmamıza katkı yapacak."

Neymar, Romeo'ya mesaj atmış

Romeo Beckham, "PSG ve Brezilyalı Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Neymar da Puma ile çalışıyor ve PUMA ile anlaştığımı görünce bana mesaj atıp tebrik etti. Aynı markayla çalışacağımız için mutlu olduğunu söyledi" dedi.

Romeo Beckham Brezilyalı yılıdız hakkında şu ifadeleri kullandı: ”Neymar harika ve onu izlemeyi seviyorum. Puma giydiğimi görünce bana mesaj attı ve inanılmaz mutlu oldum."

Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan ve PSG için oynayan babası Beckham’ın izinden gitmek isteyen Romeo; Arsenal’ın efsane futbolcularından Thierry Henry'yi de ilham kaynağı olarak görüyor.

Thierry Henry her zaman en sevdiğim oyunculardan biri oldu diyen Romeo, “O, inanılmaz goller attı. Henry’nin yeteneğine sahip olmak isterdim. En sevdiğim iki oyuncudan birisi Henry, diğeri ise tabii ki babam David Beckham” dedi.

Daha fazlası için:







