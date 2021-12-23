PSG Sportif Direktörü Leonardo: "Sergio Ramos'un bazı sorunları var"

PSG Sportif Direktörü Leonardo, yaz transfer döneminde Real Madrid’den ayrılan Sergio Ramos hakkında açıklamalarda bulundu.

Ramos’un çok iyi bir oyuncu olduğunun altını çizen Leonardo, sözleşme görüşmeleri yaptıklarında İspanyol oyuncunun fiziksel durumunun iyi olmadığının da farkındaymış.

Leonardo; İspanyol oyuncunun toparlanma sürecinin bu kadar uzun süreceğini beklemediğini söylerken oyuncusuna güveniyor ve onun eski form seviyesine ulaşacağına inanıyor.

Ne söylendi?

Europe 1’e yaptığı açıklamada Leonardo, Ramos’u almak için planlı bir şekilde ilerlediklerini kaydederken, “Ramos'la ilk olarak temasa geçtiğimizde, fiziksel durumunun iyi olmadığının farkındaydık. Onun bazı sorunları var, ama bu riski aldık.

“En iyi durumunda olmadığını bildiğim halde Ramos’u, Paris’e getirmek istedim çünkü onun çok iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum. Çok çalışacak ve beklediğimiz seviyeye gelecek.

“Ramos’un fiziksel durumundan dolayı yönetimdeki bazı arkadaşlarımızla fikir ayrılıklarımız oldu, ancak ona imzayı attırmış olmaktan dolayı mutluyum.

“Şunu da söylemeliyim ki Ramos’un bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalacağını da düşünmedim. Tahmin ettiğimizden daha uzun bir zaman takımdan ayrı kaldı" dedi.

Sergio Ramos, sakatlıpı sebebiyle uzun bir süre formasından uzak kalmasının ardından PSG için sadece 3 maça çıkabildi.

İspanyol oyuncu, Ligue 1’de çarşamba günü oynadıkları Lorient karşılaşmasında ise kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Ramos, gördüğü kırmızı kartın ardından toplamda 27. kez oyun dışında kalarak bu alanda 21. yüzyılın rekorunu da kırmış oldu.

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