Premier Lig'in son haftasında şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran ve Şampiyonlar Ligi finaline odaklanan Liverpool yeni sezon öncesinde ilk önemli transferini gerçekleştirdi. Jürgen Klopp'un takımı Fulham forması giyen Fabio Carvalho'yu 8 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katarken, oyuncunun beş senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Liverpool bu transfer için Fulham'a 5 milyon sterlin garanti ücret ödeyecek ve transferin maliyeti çeşitli bonuslara bağlı olarak 8 milyon sterlin'e kadar çıkabilecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20'lik pay da Fulham'a ait olacak.

19 yaşındaki oyuncu kış transfer döneminin son gününde Liverpool ile anlaşmış ancak transfer yetişmemişti.

Devler takip ediyordu

Liverpool'un yeni sportif direktörü Julian Ward'ın bu transferin gerçekleşebilmesi için Fulham'ın menajeri Marco Silva ve kulübün CEO'su Alistair Mackintosh ile sık sık bir araya gelirken, bu sezon forma giydiği 36 maça 10 gol ve yedi asist sığdıran 19 yaşındaki genç oyuncunun gelecek sezon Liverpool'un rotasyonunda önemli bir yer tutması bekleniyor.

Liverpool teknik heyetinin sol kanatta ya da 10 numarada etkili olabileceğine inandığı Carvalho'nun buna rağmen hücum hattının her bölgesinde katkı sağlayabileceği biliniyor. Merkez orta sahada görev yapabilme potansiyeli de bulunan Carvalho Liverpool'un yanı sıra Manchester City, Dortmund ve PSG gibi kulüplerin de ilgisini çekmişti.

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