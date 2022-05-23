Enes Ünal, Getafe formasıyla Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Soldado'nun rekoruna ortak oldu.

2020/21'de Villarreal'den Getafe'ye transfer olan oyuncu, 33 maç, 19 gol, 3 asistlik performansla oynadığı Twente günlerine dönüş yaptı.

Bu sezon Getafe'nin Real Madrid'e karşı evinde oynadığı karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydeden Enes Ünal kariyerinin en gollü sezonlarından birini geçirdi.

Enes Ünal ne yaptı?

La Liga'nın son haftasında Getafe deplasmanda Elche'ye 3-1 mağlup olurken konuk ekibin tek golü Enes Ünal'dan geldi.

Milli oyuncu, karşılaşmada bulduğu gol ile Getafe'de eski Fenerbahçeli Roberto Soldado'nun rekoruna ortak oldu.

Bu sezon 16. golüne imza atan Enes, Roberto Soldado (2009-2010) ile birlikte Getafe kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanını elde etti.

25 yaşındaki golcü, 27 gol atan Karim Benzema'nın gol kralı olduğu La Liga'da sezonu en golcü 5. futbolcu olarak tamamladı.

16 - Enes Ünal 🇹🇷 has scored 16 goals in @LaLigaEN this season, becoming only the second Getafe player to reach this figure in a single campaign in the competition, after Roberto Soldado 🇪🇸 in 2009/10 (also 16 goals). Stellar. pic.twitter.com/a88Hpq2N3P — OptaJose (@OptaJose) May 22, 2022

Enes Ünal ne yapacak?

2021/22'yi La Liga'da iyi bir sezon geçirerek tamamlayan Enes Ünal'ın Getafe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli golcüyü Liverpool'un istediğine dair bazı iddialar gündemde ancak bu iddialar şimdilik bir söylentiden ibaret.

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