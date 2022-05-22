Jurgen Klopp, Liverpool'un Manchester City’nin bir başka Premier Lig şampiyonluğu kazandığını gördü.

Alman menajer, bu sezonu "hayatımın hikayesi" olarak tanımlıyor ancak, bu sezon kazanmaları gereken bir kupa olduğunun da farkında.

City, sahasında Aston Villa’yı 2-0’dan gelerek 3-2 mağlup etti ve Pep Guardiola’nın ekibi, efsanevi bir şampiyonluğa daha imza attı.

Liverpool ise sahasında Wolverhampton’ı 3-1 yenmesine rağmen Premier Lig’de ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Klopp, Liverpool'un ikinci olarak bitirmesi hakkında ne dedi?

Liverpool'un kıl payı geride kaldığı bir yarış hakkında konuşan Klopp, Sky Sports'a şunları söyledi:

"City ve Pep Guardiola'yı tebrik ederim. Aston Villa ve Wolverhampton'a bu oyunu doğru dürüst oynadıkları için teşekkür ederiz.

"İstediğimiz sonuç bu değil. Biraz durum biraz hızlı tren gibiydi. Sonuçları tam olarak bilmiyorum, ama 1-0 önde olduklarını biliyordum. 2-0 mı öndelerdi?

“Tabii ki şu anda burada da bir hayal kırıklığı var.

“En iyi oyunumuz da değildi, ama her şey yolunda. 92 puan kesinlikle inanılmaz. Her kupayı istedik, ama şimdi sorun yok.

“Bu sezonu ikinci bitirmek, kesinlikle hayatımın hikayesi. Hala Almanya’daki gibi en yüksek puanlarla şampiyonluk kazanamama rekorunun sahibiyim.

“Diğer takımlardan daha fazla puan almanız gerekiyor, ancak bunu yapmadık.

"Elinizden gelenin en iyisini yapmaktan fazlasını yapamazsınız ve çocuklar yine bunu yaptı. Dünyanın en iyi takımının peşindeydik, bu kesinlikle özel takım. Tekrar bir takım oluşturacağız ve tekrar önümüze bakacağız.”

Liverpool bu sezon bir kupa daha kazanabilir mi?

Premier Lig şampiyonluğunu kaçıran Kırmızılar, İngiltere Lig Kupası ve FA Cup’ı kaldırırken 28 Mayıs'ta Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

Klopp ekledi: “Bu durumu sezondan önce bilseydik muhtemelen bunu kabul edeceğimi söylerdim, ancak ligin sonucunu bu şekilde kabul eder miydim? Pek emin değilim.

“Büyük şeyler kazanmak istiyorsan, büyük kaybetmeye hazır olmalısın. Bugün yaptığımız da buydu.

“Her şey tepki vermekle ilgili. Bu sezon net bir tepki veremedik ama gelecek yıl verebiliriz.

"Onlara zaten 500 milyon kez söyledim. Bu şimdiye kadar sahip olduğum en iyi grup. Her sabah işe gelmek bir zevk. Yenilgilere tepki vermek için sağlam bir temele ihtiyacımız var. Neden başaramadığımızı biliyoruz. bu sezonun ilk yarısında biraz daha tutarlılığa ihtiyacımız vardı.

“İyileştirme için alan var ve bunun üzerinde çalışacağız. 10 değişikliğe ihtiyacınız olmadığında gerçekten harika, sadece sahip olduklarınızın üzerine inşa edeceğiz. Yapacağımız şey bu.

"Dışarıdaki insanlar bu kulübün ne kadar özel olduğunu anlamıyorsa, onlara bir şey diyemem. Umarım, sezonun üçüncü kupasını alabiliriz.”

Liverpool’da sakat olan futbolcular var mı?

Liverpool, Mohamed Salah'ı Wolves'a karşı yedek kulübesinde tuttu, ancak o gol atmaya ve Premier Lig Altın Ayakkabı yarışında söz söyleme niyetindeydi.

Virgil van Dijk, yedek kulübesindeydi ve Alman menajer tarafından kullanılmadı. Fabinho da oyuna dahil olmadı.

Klopp, Real'e karşı tüm bu kilit adamlara şans vermeyi umuyor, ancak İspanyol oyun kurucu Thiago Alcantara, devre arasına kısa bir süre varken bir darbe aldı ve Şampiyonlar Ligi finalinde sahada olamayabilir.

Klopp, "Bence finalde oynayamayacak ama bilmiyorum.

“Topallıyor ve bu hiç iyi bir işaret değil.”

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