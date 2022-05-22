Ander Herrera, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de yeni bir sözleşme imzaladığı haberinin taraftarları olduğu kadar takım arkadaşlarını da şaşırttığını söylüyor.

Fransız yıldız, geleceğiyle ilgili bitmek bilmeyen söylentilere son vererek oldukça kazançlı olan yeni şartlar altında yeni bir sözleşme imzaladı.

Mbappe’nin, yaz aylarında serbest oyuncu olarak Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu ve GOAL, La Liga devleriyle bir aşamada kişisel şartların kabul edildiğini açıkladı.

Ancak Fransız golcü, Fransa’da kalacağını açıklayarak herkesi şaşırttı.

PSG oyuncuları Mbappe'nin yeni bir sözleşme imzalayacağını biliyor muydu?

Ander Herrera'ya göre, PSG kampındakiler ünlü bir meslektaşının geleceği hakkında büyük bir duyuru yapmaya hazırlandığını bilmiyorlardı.

İspanyol orta saha oyuncusu, Mbappe'nin Metz ile sezon sonu Ligue 1 karşılaşmasının ardından Marca'ya şöyle konuştu:

“Maç öncesinde, yemekten sonra İspanya'dan gelen tüm haberleri görmeye başladık, arkadaşlarım mesaj attı… Daha sonra söyleyeceğini düşündük, ama o Uluslar Ligi hakkında bir şeyler söyledi.

“Ardından statta sahanın ortasında ne olacağını gördük ve her şey sahaya kurulunca takımdaki herkese sürpriz oldu.

“Kulüp bence çok iyi bir şey başardı. Önümüzdeki yıllarda Kylian'ın tadını çıkarın!”

Herrera şunları ekledi: “Yemekten sonra bir grup sohbetinde bazı arkadaşlarla konuştum.

“Achraf [Hakimi]'ye mi yoksa yakın birine mi bir şey söyledi bilmiyorum, ama o anda öğrendim ve sanırım diğer herkes de söyledi.

“Onun için alkış çaldık ve sonra kulüp tarihindeki en önemli oyuncu olabileceği gerçeğini gördük. İyi bir projeye sahip çekici bir kulüp olduğumuzu biliyoruz.”

Mbappe'nin PSG'deki yeni sözleşmesi ne kadar?

Fransız yıldız, Ligue 1 şampiyonlarıyla üç yıllık yeni bir anlaşma yapmayı taahhüt etti, bu da mevcut sözleşmesinin en az 2025 yılına kadar devam edeceği anlamına geliyor.

23 yaşındaki yetenekli oyuncunun yakın gelecekte bir aşamada Ballon d'Or yarışını da kazanması bekleniyor.

Mbappe, PSG için çıktığı 217 maçta 171 gol attı ve şu anda Edinson Cavani'nin kulüpteki tüm zamanların rekorunun sadece 29 gol gerisinde oturuyor.

Son dört sezonun her birinde 30 gol barajını aştığı düşünüldüğünde, tarih kitaplarının 2022-23'te yeniden yazılması gerekecek.

Mbappe ayrıca, 21 Kasım'da Katar'da başlayacak 2022 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nın en önemli oyuncusu olarak takımının unvanını korumasına yardımcı olacak.

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