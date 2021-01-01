Kevin N'Koudou: Henry Onyekuru ile Nazım Sangare'den daha iyiyim

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, Henry Onyekuru ile Nazım Sangare'ye meydan okuyor.

Fransız oyuncu, ligin en hızlısı olduğunu söylerken Henry Onyekuru ile Nazım Sangare'ye ilk 10-20 metrede şans tanımıyor.

Zorlu geçen bir sezonun ardından Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti ve Kevin N'Koudou siyah-beyazlılar için kadroda önemli bir figür haline geldi.

Zaman zaman oldukça eleştirilse de N'Koudou ligin son haftalarında kaydettiği kritik gollerle takımına katkı sağladı.

Kevin N'Koudou ne söyledi?

Fanatik'e konuşan Fransız kanat oyuncusu ligin en hızlısının kendisi olduğunu vurguluyor.

"Bu sezon bizim başarımızdaki en büyük belirleyici etken, arkadaşlık oldu.

Saha içi ve dışında birbirimizle çok iyi geçindik. Bu ortam, şampiyonluğa büyük katkı sağladı.

Ligde benden daha hızlı oyuncu tanımıyorum. Henry Onyekuru’nun, Nazım Sangare'nin hızlı olduğunu biliyorum. Ama ilk 10-20 metrede beni geçme şansları yok."

"Sezon başında hakkımda yapılan eleştirileri izliyordum, okuyordum, görüyordum.

Futbolda ve tüm sporlarda sakatlıklar yaşanabiliyor ben de sakatlık yaşadım. Sakatlık döneminde takımdan ayrı kaldığımdan dolayı çok mutsuzdum.

Tedavi sürecini bitirdikten sonra takıma geri döndüm. Geri döndükten sonra çok çalışarak takımın temposunu yakaladım ve süre almaya başladım.

Takıma gollerim ve asistlerimle katkı sağladığıma inanıyorum"

"Penaltı kaçırdım ama diğer maçta çıkıp gol attım"

"Penaltı kaçırmak futbolda var. Ankaragücü maçında penaltı kaçırdığım için eleştirildim bunu da biliyorum. Diğer maçta çıkıp gol attım.

O noktada kalsaydım bu benim tempomu düşürecekti. Taraftarların tepkisini kabul ediyorum.

Penaltıyı kaçırdım herkes çok üzüldü ben de anlayışla karşılıyorum ama eninde sonunda şampiyon olduk."

"Takımın en tembeli ben ve Mensah olabiliriz. Antrenmanlarda çok durgun ve yorgun olabilirim. Ama sahada olunca çok daha farklıyım.

Süper Lig’de benden daha hızlı oyuncu tanımıyorum. Henry Onyekuru’nun, Nazım Sangare'nin hızlı olduğunu biliyorum. Ama ilk 10-20 metrede beni geçme şansları yok. Süper Lig’de en hızlı benim.

Domagoj Vida’ya karşı oynamak çok zor. Marcao da iyi bir savunmacı."

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Bu sezon Beşiktaş ile 32 karşılaşmaya çıkan Kevin N'koudou, 8 gol, 4 asist üretti.

Son haftalarda oynanan Kayserispor, Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarında ise toplamda 4 gol kaydeti.

Beşiktaş'a 2019'da transfer olan Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon ligde yalnızca 3 gol atmıştı.

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