Şenol Güneş: Futbol başarı ister, bizde de başarı şampiyonluktan geçer

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası öncesi son durumu değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Takımın son durumunu değerlendiren tecrübeli teknik direktör, davet almayan oyunculara da mesaj yolladı.

Şenol Güneş kamp hakkında neler dedi?

"Çoğu zaman akşamları idman yapıyoruz. Sabahları ufak özel çalışmalarımız oluyor. Şu anda oyuncuların fiziki yenilenmeleri üzerinde çalışıyoruz. Ne bekliyoruz, ne durumdayız, ne yapabiliriz. Bunları çalışıyoruz. Rakipleri çalışıyoruz..."

"Pazartesi günü bütün oyuncularımızı bekliyoruz. Oynamayan oyuncuları gönderebilirler. Mesela Cengiz bizimle beraber, takımında oynamadığı için. Okay'ın takımı küme düştü ama onu yollamadılar. Bir sıra bile ekonomik olarak önemli Premier Lig'de..."

"Cengiz Ünder'in fiziksel sorunu yok. İştahlı şekilde çalışıyor, oynamamanın verdiği eksiklik var. Hazırlık maçlarında bunu gidermesini umuyoruz. Maç performansı ne durumda bunu bilmiyoruz ama yetenekli oyuncu. Geçmişini biliyoruz, maç performansını görmeliyiz..."

"İrfan Can şu anda bireysel olarak çalışıyor. Fizik antrenmanları yapıyor. Bizimle birlikte çalışmıyor ama 3-4 gün içinde takıma katılacaktır..."

"Pandemi hazırlık maçlarımızı da etkiledi. Belçika olmadı, Kuzey İrlanda vardı Almanya ile o da olmadı. Kuzey İrlanda gelmek istemedi. Arnavutluk ile konuştuk, son anda Galler ile anlaştılar ayın 31'i için. Biz de Gine ile hazırlık maçı yapacağız..."

"Güçlü takım olarak Belçika'yı istemiştik, Roberto Martinez ile de görüşmüştüm, Brüksel'de oynayacaktık ama Belçika hükümeti istemedi. Sonra Moldova'yı aldık. Savunmayı görmek açısından bir tane güçlü takım yeter bana ama Norveç ve Hollanda maçları da yeterli..."

"Görece kolay olan, kapanan takımlara karşı sıkıntımız var. Bunları görme şansımız olacak bu maçlarda da. Maç içi planlarımızı da çalışacağız. İlk iki hazırlık maçında tüm oyuncuları görmeye çalışacağız..."

Şenol Güneş oyuncular hakkında ne dedi?

"Mahmut'un sakatlığı vardı ama şu an iyi durumda. Onun performansına bakacağız. Cengiz'e bakacağız. Dorukhan oynamadı ona bakacağız. Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu... Elimizdeki oyunculara bakacağız..."

"Kim 26'ya girer, kim girmez şu anda söyleyemem ama tüm oyunculara bakacağız. Çok mevkili oyuncuları düşünebiliriz. Mesela Dorukhan orta sahanın yanında sol bekte de kesici olabilir. Sol bekte Umut ve Rıdvan var elimizde. Oraya bir şey düşünmemiz gerekecek..."

"Burak Yılmaz bizim için öncelikli golcü. Cenk yok. O az oynadı ama çok atmıştı. Burak'ın da olmadığı zaman olmuştu. Onun yanında Kenan var, Enes var. Tek santrfor oynattığımız zaman Hakan var, Yusuf var... Yeni gelen oyunculardan Halil var. Genç, yetenekli, ileride iyi işler yapacaktır. Kerem var. Ligler ayrı, milli takım ayrı. Kenan kendi takımında çok iyi olmadı ama bizde faydalı. Elimizdeki kadroyu grup aşamasında kullandık, iyi işler yaptık..."

"Kenan da iyi iş yaptı. Enes de iyiydi. Kullanabileceğimiz oyuncuları aldık. Kenan ve Enes santrfor olarak kullanılabilir. Bunlar kenarda da oynar. Halil de oynar santrfor. Kerem de kullanılabilir. Bir de Yusuf ve Hakan gibi gol atabilecek oyuncularımız var..."

"Serdar Dursun ile dolaylı yoldan, yakınlarıyla görüştük. Kenan ve Serdar aynı ligde oynuyor mesela. Orada gol atan oyunculardan biri. Başarısını önemsiyorum ama Kenan'ı kullandığımız için şu anda Kenan'ı düşünüyorum..."

"İleride Serdar olur mu konuşulabilir. Enes de var daha 23 yaşında. Yetenekleri farklı. Serdar gol atabilen, savaşçı bir oyuncu. Başarısını da tebrik ediyorum ama tercihimizi Burak, Kenan ve Enes'in yanı sıra Halil olarak kullandım... Serdar'ı önemsemiyorum demek değil bu. Onu alıp bekletecek olsam Adem veya Muhammet'i de alıp bekletirdim..."

Şenol Güneş kaleciler hakkında ne dedi?

"Trabzonspor belki Uğurcan'ı gönderecek. Bu yaz göreceğiz. Her oyuncumuzun Avrupa'ya gidip oynamasını, ülkeye döviz kazandırmasını, saygısının yüksek olmasını isterim. Bu sene bu olacak gibi..."

"Biz hep dışarıdan alan bir ülkeyiz. Şimdi Burak'ın da gidişiyle inşallah bunların sayısı çoğalır. Kaleciler de buna öncü olacaktır. Giden ilk kaleci yakın zamanda olacak gibi. Kaleci yalnız adamdır, yalnızlığını hissetmeden takımla olmalıdır..."

"Her ne kadar savunmada gibi gözükse de hücumu başlatan oyuncudur. 4 iyi kalecimiz var. İnşallah hepsi iyi yerlere giderler. Kaleci havuzumuz geniş. Burada olmayan Doğan var, İrfan Can var, Ersin var. Sayamadığım isimler de var..."

"İyi oyuncu düştüğü zaman kalkabilecek oyuncudur. Sürekli başarı diye bir şey yok. Takılmalarda ayakta kalabilen ve bunu başarıya dönüştürenler başarılıdır. Mert'in moral olarak iyi durumda olduğunu düşünüyorum..."

"Mert insan ve karakter olarak güçlü. Şimdi toparladı. İlk geldiğimde Serkan ve Sinan vardı. O zaman Mert'i alıp oynattım. Sonra da Uğurcan'ı aldık. Mert o zaman çok katkı yaptı sonradan bekleyen Uğurcan'ın zamanı geldi. Takımın havasını alıp kadroya girdi... Mert'in bunları aştığını düşünüyorum."

"Şimdi Uğurcan var. Altay da bir yıl öncesine göre çok gelişti. Şu andaki kalecilerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Gökhan da iyi kaleci, takımıyla zor bir dönem geçirip geldi. Hepsinden memnunum..."

Şenol Güneş grup aşamasındaki rakipler hakkında neler dedi?

"Takım olarak iyi oynadığımız zaman bireysel performanslar kapatılabilir. Gruptaki üç rakibimiz de bizden güçlü. FIFA sıralamasında bizim çok önümüzdeler. Onlarla mücadele edebileceğimizi biliyoruz..."

"İtalya'yı bir kademe daha öteye koyuyorum. İlk maçta alacağımız galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama yenilsek bile Galler ve İsviçre maçındaki sonuçlarla gruptan çıkabiliriz. Amacımız gruptan çıkmak, iyi futboloynamak..."

"İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir. Giggs ile birlikte yeni bir takım yaptılar, şimdi yeni hocaları var. Savunmayı iyi yapıp kontratağa iyi çıkan bir takım. İsviçre teknik özelliği iyi olan, hücum varyasyonları iyi olan bir takım..."

"Bizim için üç maç da zor. İlk maç önemli. Oradaki sonuca göre diğer iki maça hazırlanacağız. Londra hedefi önemli. Ben çok ileriyi düşünürüm ama merdivenin ilk basamağı önemli. Çıktığınız yol doğruysa zaten merdivenleri çıkarak gidebilirsiniz..."

Şenol Güneş, Burak Yılmaz hakkında ne dedi?

"Burak ile ilgili geniş konuşmak istemiyorum çünkü geniş anlatılacak şeyler var. Burak Yılmaz gibi başarılı insanların hikayelerini güzel anlatmak lazım. Hikayesinin güzel araştırılması lazım. Neleri doğru yaptı, hangi yollardan geçti... Bu sene iyi geçti, kötü geçseydi neler konuşulurdu?"

"Bu yaptıkları bizimle iyi işler yapacağının garantisini vermiyor. Güzel goller attı. İnşallah şampiyon olurlar. Bütün Türkiye onları izliyor. Son maçı kazanırsa şampiyon olacaklar."

"Burak'ın hikayesini iyi yazmak lazım. Kendisi için değil, gelecekte onu geçecek futbolcular için yazmak lazım. Nereden gelip nereye gittiğini anlatmamız lazım. Burak her geçen gün kendisine yeni şeyler kattı."

"Bazen insan kendisini göremez, eksik olabilir etrafını dinler destek alır. Dün dünde kaldı. Yarına bakacağız ama bugün önemli. Futbol başarı ister. Bizde başarı da şampiyonluktan geçer. Başarılı olmayanı kimse istemez."

"Bizim kampta ne yaptığımızı kimse bilmez. Önemli olan sahada ne yaptığınız. Doğru plan, doğru çalışmalarla, ortak akılla yola çıkacağız. Burak'a bunları her zaman söyledim. Bu kadar yetenekleri olup da başarılı olabilecek oyuncuya bugün haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Burak'ın bugün değeri 5 ise bence 50 olmalıydı. Oyuncuya bakış açısı 50 ise 100 olmalıydı. Aşıyı bulan Uğur Şahin ile Özlem hanımı örnek verebiliriz. İmkan ve zaman verilirse Türk insanının başarılı olma ihtimali artar..."

"Kadroya alınmayan oyuncunun üzülmesini normal karşılarım ama davranışında çirkinlik varsa bunu yakıştırmam. Kendi karakterini gösterir. Mesela Burak'ı alıp oynatmadığımda da ona bir şeyler öğrettim. Herkesin kendi işini yapmalı."

"Ben kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım. Tepki gösteren arkadaşlarım yanlışsa yanlışı söylerim, düzeltmem için benden yardım isterlerse de yardım ederim. Ben de futbolcuydum. Bazen hatasını öğrenmek için 10-20 sene bekleyen var. Bazen de hiç öğrenmeyen var."

Şenol Güneş, Süper Lig hakkında ne dedi?

"Ligimizde iyi hocalar ve oyuncular var ama kazanmayı düşünürken oyun temposunun düşük olması olumsuz. Bu tempoyu yükseltmemiz lazım."

"Sezon boyu süren şüphe ve suçlamalar son hafta durdu. Çünkü oyun temposu arttı, goller çoğaldı. Kulüplere ve oyunculara bağlı bir sonucun ortaya çıktığını biliyoruz. Gelecek sezon da güzel bir lig olur inşallah."

"Beğendiğim oyuncularla ilgili isim vermek istemem. Beğendiğim oyuncular burada zaten. Kimisi de sakat olduğu için burada değil."

"Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Büyük takımların başındaysanız zaten şampiyonluğa oynamak zorundasınız. Kulübün durumu bu. Bunu başardığı için hepsini tebrik ediyorum."

"Son iki haftaya bakınca Galatasaray veya Fenerbahçe de şampiyon olabilirdi. Emre Belözoğlu, hırsıyla azmiyle ne iş yaparsa yapsın başarılı olur. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte başladı. Kendisi de büyük marka. Sergen Yalçın'ı başarılı buluyorum. Emre Belözoğlu'nun da başarılı olabileceğini düşünüyorum..."

A Milli Takım'ın takvimi

İtalya maçı sonrasında oynayacağı iki maçı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak olan Şenol Güneş'in öğrencileri, turnuva öncesinde üç hazırlık maçı yapacak.

3 Haziran Perşembe günü Moldova ile oynayacak Türkiye, 27 Mayıs'ta Azerbaycan ile karşılaşacak. 31 Mayıs'ta oynanması planlanan Kuzey İrlanda karşılaşması ise Kuzey İrlanda'nın pandemi süreci nedeniyle Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle iptal edilirken, yeni bir hazırlık maçının planlanması bekleniyor.

A Milli Takım kadrosunda kimler var?

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.