Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyor

Göreve devam edebileceğinin sinyallerini veren Mustafa Cengiz, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Fatih Terim ile çalışmayacağını söyledi.

Seçim sürecine giren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısıyla merak edilen birçok konudaki görüşlerini paylaştı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in ligin bitimiyle birlikte yönetimi hedef alan açıklamalarına da değinen Cengiz, Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

Mustafa Cengiz ne söyledi?

Galatasaray başkanlığına yeniden aday olmayı düşünmediğini belirten Cengiz, kendi yönetimindeki mesai arkadaşlarına adaylık teklifinde bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.

Cengiz yönetiminden isimlerin aday olmaması halinde ise Galatasaray başkanlığı için yeniden aday olabileceğinin sinyallerini vermeyi ihmal etmedi:

"Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı fedakar mı bunu göreceğiz. Emek veren arkadaşlarım takdir görmezse camiya kırırılırım.

"Başta Abdürrahim kardeşim olmak üzere herkes maddi ve manevi fedakarlıklarda bulundu. Nisan ayı dışında futbolculara karşı borcumuz yok. Takdir edilmeliyiz."

"Adaylık kararını değerlendireceğim"

Seçim için şu an için aday olmadığını belirten Cengiz, taraftarlardan destek görmesi halinde bu kararını gözden geçireceğini söyledi:

"Önümüzde bir ay var. Mevcut adayların Galatasaray için yetersiz kalacağını düşünürsem, taraftarların da desteklemesi halinde aday olma konusundaki kararımı yeniden gözden geçireceğim. Yönetimimden biri aday olursa da kim olursa desteklerim."

"Terim ile devam etmem"

Galatasaray'daki başkanlık görevini sürdürmesi halinde Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğinin altını çizen Cengiz, Terim'in sezonun sona ermesiyle birlikte yaptığı açıklamalardan dolayı özür dilemesi halinde bu düşüncesini yeniden değerlendireceğini söyledi:

"Yönetimimizde iki gündür sinirden uyuyamayan insanlar var. Hocamız eseriyle övünsün. Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa ya yönetimin onunla işi yok ya da onun yönetimle.

"Bu yönetim genel kurulun seçtiği idare. Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun ey Fatih Terim. Başkan adayları Terim'in yanında olduklarını açıkladı. Ben değilim. Ben olduğum sürece onunla sözleşme yapmam.

"Çıkıp özür diler, beni ikna ederse o zaman düşünürüm."

Ne olmuştu?

Takımının ligin son haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sezon içerisinde birçok kez istifadan döndüğünü açıklayan Fatih Terim, dış etmenler kadar kulübün içinden isimlerle de mücadele ettiklerini söylemişti:

"Birçok unsura rağmen şampiyonluk yarışının içinde var olduk. Oyuncularıma gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ettim ve helalleştik. Yarışı hiç bırakmadık ve çok yakındık ama kısmet değilmiş. Bu yarışı çok daha erken sonlandırmamız gerekiyordu.

"Çok ciddi yaralar aldık ve birçok farklı problemle uğraştık. TFF ve kurullarıyla uğraşırken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle karşılaştık. Her yerde herkesle farklı bir mücadelenin içeriisnde olduk. Yalnızım dediğimde anlatmak istediğim çok şey vardı ama maalesef anlatamadım.

"31 Mayıs itibarıyla kontratım sona eriyor. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama Galatasaray taraftarına verdiğim sözden ötürü devam ettim ve sözümüzü tuttum."

Daha fazla okuma