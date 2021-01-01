Neymar, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'den vazgeçmiyor

Cristiano Ronaldo'nun fiziği ve Lionel Messi'nin sol ayağı Neymar'a rüya takımı için ilham veriyor.

Paris Saint-Germain'in süperstarı Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Zlatan Ibrahimovic gibi yetenekleri rüya takımında bir araya getirdi.

Brezilyalı yıldız, takım arkadaşı Mbappe'nin yanı sıra kendisini de kadroya dahil etti.

Neymar ne söyledi?

Mahalle maçlarını özleyenler ve dar alanda "Neymarlık" yapmak isteyenler için Brezilyalı yıldızın imzasını taşıyan minyatür kale futbol turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five geri dönüyor.

Turnuvanın beşinci sezonu öncesinde Neymar'dan en iyi oyuncularını bir araya getirmesi istendi.

"Mükemmel oyuncu mu? Kendimi düşünebilirim, bu iyi olur.

Cristiano Ronaldo'nun fiziği, Ibrahimovic'in esnekliği, Sergio Ramos'un kafa oyunu, Mbappe'nin hızı, Messi'nin sol ayağı, benim sağ ayağım, Lewandowski'nin pozisyon yakalama yeteneği, Kante'nin mücadelesi ve Verratti'nin orta sahadaki yaratıcılığı..."

Neymar bu yıl neler başardı?

PSG, Ligue 1 şampiyonluğu için Lille'in puan kaybını beklerken Neymar'sız bir Fransa Kupası mücadelesinde kupa kaldırdı.

Parc des Princes'te 2025'e kadar kalacağı yeni bir sözleşme imzalayan Neymar geleceğiyle ilgili belirsizlikleri de ortadan kaldırdı.

29 yaşındaki oyuncu, 2021 hedefleri hakkında şu şekilde konuştu:

"Bu yıl için planım katılacağım her mücadeleyi kazanmak."

"Olimpiyat'larda oynayacak mıyım emin değilim ama kazanmayı sevdiğimi ve olabildiğince çok oynamak istediğimi biliyorum. Bakalım ne olacak."

Neymar'ın izinden kimler gidebilir?

Eski Santos ve Barcelona'nın forveti, Avrupa futbolunu aydınlatan ilk oyuncu değil ve son da olmayacak.

Güney Amerika'da istikrarlı bir yetenek üretimi devam ediyor ve Neymar önümüzdeki yıllarda birçok vatandaşının onun izinden gitmesini umuyor.

"Gabriel Menino... Santos'ta Caio Jorge var, çok yetenekli. İki Libertadores maçını izledim. Avrupa'da parlayabilir."

"Flamengo'dan Gerson'u da çok seviyorum. Brezilya'daki süresi çoktan doldu, Avrupa'ya gelmesi gerekiyor!" "Gabigol, Avrupa'da da harika bir iş çıkarabilir.

Daha pek çok oyuncu var ancak bu dört isim gündemdeki Brezilyalı oyuncular ve Avrupa'da oynamalılar."

Daha fazlası