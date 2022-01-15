Karim Benzema: Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun yardımcısı değildim

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, İspanya'da yan yana oynadıkları süre boyunca Cristiano Ronaldo'nun yardımcısı rolünü üstlenmediği konusunda ısrarcı.

Benzema, Madrid'in son 10 yılda kazandığı başarılarda aslan payına sahip isimlerden biri. Ancak birçoklarına göre takımın asıl yıldızı Ronaldo'ydu. Benzema ise ikinci sırada yer alıyordu.

Gol sayılarına bakıldığında neden Ronaldo'nun daha önde gözüktüğünü anlamak güç değil. Fakat Benzema, Ronaldo'nun daha önemli bir rol üstlendiği yönündeki görüşleri kabul etmiyor.

Ne söyledi?

France Football'a konuşan Benzema, takımdaki rol paylaşımıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben yardımcı rolde değildim. Kendime hiçbir zaman 'Topu mutlaka ona vermeliyim' demedim. Ben iyi oynuyordum, ama o her maç iki gol atıyordu. Bu bir gerçek, bu konuda yapabileceğim bir şey yok."

"Ronaldo, Juve'ye gittikten sonra ipleri elime aldım ve işler iyi gidiyo. Ben Cristiano Ronaldo gibi oynamıyorum, o da Karim Benzema gibi oynamıyor."

"En iyi futbolumu oynamama engel olmadı. Birlikte çok maç kazandık ve çok keyif aldık. Fazla bireysel düşünmemek gerek. Her şeyi birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi, kupalar, sayısını unuttuğum kadar çok gol attık. Bale ile birlikte sihirli bir üçlü oluşturmuştuk. Çok fazla anımız var ve hiçbiri kötü değil."

Ronaldo ve Benzema, Real Madrid'de kaç gol attı?

İki oyuncu da İspanyol kulübüne 2009'da transfer oldu. Toplamda 752 gol atan Ronaldo-Benzema ikilisi arasında bireysel istatistiklerde Ronaldo öne çıkıyor.

Portekizli yıldız Real Madrid formasıyla 438 maçta 450 gol gibi akıl almaz bir sayıya ulaşırken, Benzema 585 maçta 302 gol kaydetti.

Fransız santrafor, ikilinin birlikte forma giydiği 2009-2018 yılları arasında 192 gol kaydetti. Yani Ronaldo'nun ayrılığına kadar ulaştıkları toplam gol sayısı 642'ydi.

Ronaldo ve Benzema hangi kupaları kazandı?

Birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kaldıran ikili, sayısız galibiyetin mimarı oldu. Ronaldo, Real Madrid ile son maçını 2018'deki Devler Ligi finalinde Liverpool'a karşı oynadı.

Benzema-Ronaldo döneminde La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı ikişer kez kazanan Real Madrid, UEFA Süper Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da üç kez mutlu sona ulaştı.

Benzema, Ronaldo'nun gidişinden sonra başarılarına bir La Liga, bir İspanya Süper Kupası ve bir FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası daha eklemeyi başardı.

Ronaldo ve Benzema'nın bu sezonki karnesi

2021/22 sezonuna fırtına gibi giren Benzema, 26 maçta attığı 23 golle Real Madrid'in La Liga'da zirveye yerleşmesini sağladı

Ronaldo'nun ayrılığından sonra bireysel istatistiklerini bir üst seviyeye çıkaran Benzema, soyunma odasının da liderliğini üstlendi.

Sezon başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo ise İngiliz kulübünün en golcü ismi konumunda.

Bu sezon 21 maçta 14 golü bulunan Portekizli, geçtiğimiz günlerde 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini açıkladı.

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