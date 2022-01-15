Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, hayranı olduğu futbolcuları açıkladı.

Portekizli yıldız, futboldaki idolleri olarak Brezilyalı efsaneler Ronaldinho ve Ronaldo Nazario'yu seçti.

Cristiano Ronaldo, yine de onlardan daha fazla bireysel ödül kazandığını eklemeyi ihmal etmedi.

Ne söylendi?

ESPN Brezilya'ya konuşan United'ın golcüsü, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında karşılaştırmaları sevmiyorum fakat Ronaldo Nazario ve Ronaldinho'nun bir miras bıraktıklarını söyleyebilirim.

"Gerçeklere göre onlardan daha fazla bireysel şampiyonluk kazandım. Fakat ikisi de Dünya Kupası kazandı.

“Onlara çok sempati duyuyorum. Ben ikisini izleyerek büyüdüm. Kimin en iyi, kimin ikinci olduğunu söylemek çok önemli değil.

"Onların idol olduklarını ve futbolda güzel bir tarih bıraktıklarını söylemeyi tercih ediyorum."

Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanabilir mi?

Yıldız oyuncu, Portekiz ile henüz bir Dünya Kupası kazanamadı ve Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, onun son şansı olabilir.

Beş Ballon d'Or sahibi, ülkesinin kaptanı olarak Euro 2016'yı kazandı.

Ayrıca 2019'da UEFA Uluslar Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı ve uluslararası futbol tarihinde en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

Kulüp düzeyinde ise beş Şampiyonlar Ligi, üç Premier Lig, iki La Liga ve iki Serie A şampiyonluğunun yanı sıra birçok yerel kupa kazandı.

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