Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın geleceği, uzun zamandır merak edilen bir konu.

Tıpkı Real Madrid'in peşinde olduğu Kylian Mbappe gibi.

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu kanıtlayan 21 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinin başında yer alıyor.

Norveçli golcü, cuma akşamı Dortmund'un Freiburg'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından kulübün kendisine geleceğiyle ilgili bir karar vermesi için şiddetli bir baskı yaptığını söyledi.

Haaland, bu yüzden futbola tam olarak odaklanamadığını da vurguladı.

Ne söylendi?

Viaplay'e konuşan Haaland, şunları söyledi:

"Son altı aydır Dortmund'a saygımdan dolayı hiçbir şey söylememeyi tercih ettim.

"Ama şimdi kulüp bir karar vermem için bana baskı yapmaya başladı, ama benim tek yapmak istediğim şey futbol oynamak.

"Fakat geleceğim hakkında şimdi bir karar vermem için bana baskı yapıyorlar. Bu da yakında bir karar vermem gerektiği anlamına geliyor.

"Futbola odaklanmak istediğimi en başından beri söyledim çünkü o zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Aklıma başka şeyler geldiğinde ise tam tersi.

"Şimdi bir süredir baskı yapıyorlar. Bu yüzden işleri başlatmanın zamanı geldi. Tek yapmak istediğim futbol oynamak ama şimdi yapamam."

Haaland'ın geleceği

Yıldız oyuncu, 2020'nin ocak ayında Red Bull Salzburg'dan transfer olduğunda Dortmund ile 2024 yılına kadar bir anlaşma imzaladı, ancak bu sözleşme sona ermeden çok önce ayrılabilir.

Real Madrid, Barcelona, ​​Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain dahil olmak üzere bir dizi büyük Avrupa kulübü onu transfer etmek için kapıda.

Norveçli millî oyuncu, bu yaz 75 milyon euro tutarında bir serbest bırakma maddesinin aktif hale geldiğini görecek.

Haaland, Dortmund formasıyla çıktığı 77 maçta 78 gol kaydetti.

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