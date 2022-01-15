Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Fransa'da yılın futbolcusu seçildi

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema, Fransa'nın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü.

34 yaşındaki oyuncu, France Football tarafından 2021 yılının en iyi Fransız futbolcusu seçildi.

Söz konusu ödül, koronavirüs pandememisi nedeniyle 2020'de sahibini bulamamıştı. 2018 ve 2019'da ise ödülün sahibi PSG'nin yıldızı Karim Benzema olmuştu.

Ödülü en fazla hangi futbolcu kazandı?

Real'in formda golcüsü, France Football'un verdiği ödülü dördüncü kez kazanma başarısı gösterdi.

1959 yılından bu yana verilen ödülü Karim Benzema'dan daha fazla kazanan tek isim ise Arsenal'in efsanesi Thierry Henry.

Efsanevi golcü, ödülü 2000, 2003, 2004, 2005 ve 2006'da kazanmıştı.

Karim Benzema, kazandığı ödülü Twitter hesabından paylaşarak, "Gurur" notunu düştü.

Benzema'nın 2021-22 sezonu performansı

Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından daha fazla sorumluluk aldı ve takımın gol yükünü en fazla çeken isim haline geldi.

34 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon 26 maçta 23 gol ve 9 asist kaydetmeyi başladı.

La Liga'da 20 gol atan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde rakip fileleri beş kez havalandırırken, İspanya Süper Kupası'nda da bir kez ağları sarstı.

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