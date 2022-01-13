James Rodriguez kalp krizi geçiren Ousmane Coulibaly'nin hayatını kurtardı

Katar Yıldızlar Ligi'nde Al Rayyan ile Al Wakrah arasında oynanan maçın ilk yarısında talihsiz bir olay yaşandı. Al Wakrah'ın savunma oyuncusu Ousmane Coulibaly bir anda kale önünde yere yere yığıldı.

Malili oyuncunun yardımına koşan James Rodriguez, Coulibaly'nin kafasını uygun pozisyona getirdi. Doktorlar, Rodriguez'in bu müdahalesiyle Coulibaly'nin daha rahat nefes almasına yardımcı olduğunu söyledi.

JAMES RODRÍGUEZ 🇨🇴 IS A HERO!



The Colombian player was vital in saving the life of Ousmane Coulbaly, who suffered a cardiac arrest during a game! 🚨



James helped by adjusting his rival’s head so that he could breathe properly, according to doctors. 👏👏 pic.twitter.com/qoI0cfwWeC — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 12, 2022

Sağlık ekipleri kısa süre içinde Coulibaly'nin yanına gelerek 32 yaşındaki oyuncuya müdahalede bulundu. Rodriguez'in olaya verdiği hızlı reaksiyon ise Coulibaly'nin hayata tutunmasında önemli bir rol oynadı.

Durumu iyi

Daily Mail'in haberine göre; hastaneye kaldırılan Coulibaly hayati tehlikeyi atlattı. Gözetim altında tutulan Malili oyuncunun durumu stabil.

Lig yönetimi yaptığı açıklamayla deneyimli sağ bekin kalp krizi geçirdiğini doğruladı.

"Cumartesi günü QNB Yıldızlar Ligi'nde Al Rayyan ile Al Wakrah arasında oynanan maçta kalp krizi geçiren Ousmane Coulibaly'ye, stadyumda bulunan sağlık personeli tarafından müdahale yapılmıştır."

"Oyuncu şu anda gerekli tedavileri görmektedir."

"Katar Yıldızlar Ligi olarak Coulibaly'ye acil şifalar diliyor, sağlık ekibine, iki takım oyuncularına, ambulans görevlilerine ve doktorlara çabaları için teşekkür ediyoruz."

😍 A guard of honour by the players of Al Wakrah and Al Rayyan, for the medical staff who helped save Ousmane Coulibaly’s life! 👏🏻 #QNBStarsLeaguepic.twitter.com/i5wJYStUuT — Qatar Football Live (@QFootLive) January 10, 2022

James Rodriguez maçın adamı seçildi

Üzücü olay gerçekleştiği sırada mücadele Al Rayyan'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyordu. Shojae Khalilzadeh'nin 19. dakikadaki golünde asist Rodriguez'den gelmişti.

Coulibaly rahatsızlandıktan sonra tatil edilen maç 10 Ocak Pazartesi günü tamamlandı. İkinci yarıda iki gol birden atan Rodriguez, takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı.

30 yaşındaki Kolombiyalı, sezon başında 8 milyon euro karşılığında Everton'dan Al Rayyan'a transfer olmuştu. Rodriguez, Al Rayyan formasıyla çıktığı yedi maçta üç gol attı ve dört asist yaptı.

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