Cristiano Ronaldo; Manchester United'daki çevresini, bu sezon ilk üçten daha azını kabul etmeyeceği konusunda uyardı. Beş kez Ballon d'Or sahibi, "altıncı ya da yedinci sırayı kabul edemeyeceğini" belirtti.

Portekizli süperstar; İngiltere, İspanya ve İtalya'da pek çok kupa zaferi yaşamaya alıştı.

Ronaldo, 5 Şubat'ta 37 yaşına girecek ve kariyeri bu noktada yavaşlamaya başlayacak, ancak hırsı tüm zamanların en iyisi için her zamanki gibi parlıyor. Old Trafford'daki takım arkadaşlarını standartlarını yükseltmeye çağırıyor.

Ronaldo ne söyledi?

United şu anda Premier Lig tablosunda yedinci sırada, ilk dördün altı puan gerisinde. Ronaldo konu ile ilgili Sky Sports'a şunları söyledi:

"Zihnimizin Premier Lig'de ilk üçten daha geride olmasını kabul etmiyorum.

"İyi şeyler inşa etmeyi düşünüyorum, bazen birkaç şeyi mahvetmelisin. Öyleyse neden olmasın - yeni yıl, yeni hayat ve umarım Manchester United taraftarlarının istediği seviyede olabiliriz. Bunu hak ediyorlar.

"Artık bir şeyleri değiştirebilecek durumdayız. Yolu biliyorum ama bundan burada bahsetmeyeceğim çünkü bunu söylemenin benim açımdan etik olduğunu düşünmüyorum.

"Söyleyebileceğim tek şey daha iyisini yapabileceğimiz - hepimiz. Manchester [United] önemli şeylere sahip, bu yüzden bunu değiştirmeliyiz.

"Altıncı, yedinci ya da beşinci olmak için burada değilim. Kazanmaya çalışmak, rekabet etmek için buradayım.

"Bence rekabet ediyoruz ama henüz en iyi seviyemizde değiliz. Ama gelişmemiz gereken uzun bir yolumuz var ve eğer fikrimizi değiştirirsek büyük şeyler başarabileceğimize inanıyorum."

Büyük resim

United için sorunun önemli bir kısmı, süreklilik ve istikrarın zor olması kaynaklı.

Geçen yaz yakalanan yeni yüzlerin yanı sıra; Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılmasının ardından geçici olarak yönetim görevlerini devraldı.

Menajer değişimlerinin ivme kazanma çabaları üzerindeki etkisi sorulduğunda Ronaldo, "Dürüst olmak gerekirse kolay değil. Ole'yi, sonra [Michael] Carrick'i [geçici menajer] ve bu yeni menajeri değiştirdik. Bu kadar çok değiştiğinde zor, her zaman zordur.

Her zaman üzücü ve zor. Ole önceden benimle oynardı ve şimdi menajerdi. Harika bir insan. O ayrıldığında herkes üzgündü, ama bu futbolun bir parçası.

Hayal kırıklığına uğradım ama kulübü anlamamız gerekiyor. Zordu ama hayat devam ediyor.

Yine de iyi bir sezon geçirebileceğimize inanıyorum. Yeni menajerin fikirlerini sahada oluşturmanın zaman alacağını biliyoruz.

Ancak ileriye bakıyorum. Çok çalışmalıyız, oyuncular olarak birlikte olmalıyız. En iyi zamanda olmadığımızı biliyoruz, ancak çok çalışarak bu yıl bile önemli şeyler başarabileceğimize inanıyorum."

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