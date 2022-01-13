Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi

Galatasaray'ın savunmacısı Marcao Teixeira'nın aracında maddi hasar meydana gelirken oyuncunun ciddi bir durumu yok.

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor'un yıldızı Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti ve ailesi başta olmak üzere herkesi yasa boğdu.

Ahmet Çalık'ın acı haberi henüz tazeyken bir kaza haberi de Galatasaray'ın yıldızı Marcao'dan geldi.

Marcao neler yaşadı?

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray 'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun da trafik kazası geçirdi ancak oyuncunun ciddi bir durumu yok. Yalnızca Brezilyalı oyuncunun arabası hasar aldı.

NTV Spor'un haberine göre ise; Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcunun aracına arkadan başka bir araç çarptı.

🚨 Galatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi. Brezilyalı oyuncunun ciddi bir durumu yok. Aracında maddi hasar var. (@Metin_Karabas) pic.twitter.com/Ft1nTl2RWf — Fanatik (@fanatikcomtr) January 13, 2022

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Galatasaray, 20 haftada topladığı 27 puanın ardından Süper Lig tablosunun 12. sırasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak Giresunspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim'in koltuğuna ise İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile anlaşıldı.

Galatasaray, 16 Ocak'ta Hatayspor deplasmanına gidecek, 20 Ocak'ta ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılılar şimdi Avrupa'daki rakibinin belli olmasını bekliyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.

Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak.

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