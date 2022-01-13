Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonra önümüzdeki yıllarda Premier Lig'de şampiyonluk hedeflemesi beklenen ancak öncelikle 19. sırada yer aldığı ligde tutunmak zorunda olan Newcastle United, kadrosunu Burnley forması giyen Yeni Zelandalı golcü oyuncu Chris Wood ile güçlendirdi.

Chris Wood ne söyledi?

Wood böylece Newcastle'ın ara transfer döneminde Kieran Trippier'ın ardından yaptığı ikinci transfer oldu. Takımın bir diğer golcüsü Callum Wilson'un sakatlığının ardından doğru bir zamanlamayla Newcastle'a imza atan Wood, 2.5 senelik imzası sonrasında kariyeri adına heyecan verici bir gün yaşadığını söyledi:

"St. James Park'ta birkaç kez oynadım ve harika bir atmosfere sahip olduğunu düşünüyorum. Arkamızdaki inanılmaz taraftar desteğiyle ve takım arkadaşlarımla beraber başarılı olacağımıza inanıyorum. Newcastle formasını giyerek sahaya çıkmak ve bu kulüp için elimden geleni yapmak için son derece sabırsızlanıyorum"

Burnley'yi sırtladı

30 milyon euro karşılığında Newcastle United'ın yeni golcüsü olan Wood, bu sezon Burnley formasını giydiği 22 karşılaşmada üç gol atmıştı. Burnley için oynadığı dört sezonda da Premier Lig'de ift haneli gol sayılarına ulaşan 30 yaşındaki golcü kariyerinin en çok gol attığı sezonunu 2016-2007 sezonunda Championship'te yaşamış ve Leeds United için 48 maçta 30 gol atmıştı.

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