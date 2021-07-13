Galatasaray Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon ile anlaştı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği Fransız oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ederken, Valentin Rosier'in gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyebileceği öne sürüldü. Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı.

🚨 FANATİK ÖZEL | Galatasaray, Valentin Rosier için, Sporting Lizbon ile 4,5 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladı.



Sarı kırmızılılar, Rosier ve menajeri ile görüşmelere başlayacak. ( @mcdavran ) https://t.co/ZNui89GFtB pic.twitter.com/5qp2XLQftA — Fanatik (@fanatikcomtr) July 13, 2021

Portekiz ekibiyle 4.5 milyon euro karşılığında anlaşan Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde Rosier ve menajeriyle görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Fransız sağ bek geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda kilit bir rol oynamış ve ligde şans bulduğu 33 karşılaşmada attığı bir golün yanı sıra altı kez de gol pası vermişti.

Tek sağ bek Yedlin

24 yaşındaki sağ bekin önümüzdeki yıllardaki satışından önemli bir gelir elde edilebileceğini düşünen sarı-kırmızılı takım bu yaz sözleşmeleri sona eren sağ bekleri Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile yola devam etmeme kararı almıştı. Galatasaray kadrosunda mevcut tek sağ bek olarak DeAndre Yedlin kalmıştı.

Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı'nın formasını da giyen Rosier, ilk çıkışını Fransa Ligue 1'de Dijon formasıyla yaparken, 2019-2020 sezonunda Sporting Lizbon'a transfer olmuştu. Portekiz'de yeterince forma şansı bulamayan Rosier, kısa bir sürede gözden düşmüş ve geçen sezon başında Beşiktaş'a kiralanmıştı. UEFA ile yaptığı FFP anlaşması sona eren Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük kozu Sporting Lizbon'un istediği bonservis bedellerine çıkabilecek maddi rahatlığa sahip olması.

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