Chelseali yıldız oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoyla büyük tepki çekti ve ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Florida’da tatil yapan Pulisic, soyu tükenmekte olan türde bir balığın üzerinde top sektirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

22 yaşındaki oyuncuyu, paylaştığı bu videonun ardından çokça eleştirildi.

Chelseali yıldızın babası da, oyuncunun ölüm tehditleri dahi aldığını açıkladı.

Neler söylendi?

Pulisic, olayın ardından canlıya hiçbir şekilde zarar vermek niyetinde olmadığını açıklamıştı. The Byline isimli YouTube kanalına konuk olan Chelseali oyuncunun babası da şu açıklamalarda bulundu:

“Christian yalnızca eğlenmek istiyordu. Olayın bu kadar büyümesi çok saçma. Oğlumun atları var ve hayvanları gerçekten çok seviyor.”

“Maalesef bu olaydan sonra ölüm tehditleri aldı. onun hapse girmesini isteyen insanlar da oldu.”

“İnsanlar, bu tarz olaylarda biraz bekleyip düşünmek yerine direkt tepkilerini göstermek istiyorlar ve bence bu çok yanlış.”

“Eğer Christian’ı tanımıyorsanız ve onun nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsanız çenenizi kapatın!”

“Christian, bu ayıplama kültürünü hiç sevmiyor. İnsanlar, yalnızca birilerini kıskandıkları için nefret kusuyorlar. O da bu durumdan bir hayli rahatsızlık duyuyor.”

Geride bıraktığımız sezonda Chelsea formasını tüm kulvarlarda 43 kez terleten Pulisic, altı gol dört asistlik bir performansa imza atmıştı.

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