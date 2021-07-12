Irkçı saldırılara maruz kalan Marcus Rashford, sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı.

1966 yılından bu yana ilk kez bir büyük turnuvada final oynayan İngiltere, Wembley’de İtalya’ya penaltı atışları sonucunda mağlup oldu.

Penaltı atışlarında isabet sağlayamayan Genç İngilizler Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Jadon Sancho ırkçı saldırılara maruz kaldı.

İngiltere Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyu yaşanan bu çirkin olaya büyük tepkiler gösterirken, saldırıların hedefindeki isimlerden Rashford da sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı.

Neler söylendi?

Marcus Rashford, yayınladığı açıklama metninde şu ifadeleri kullandı: “Nereden başlayacağımı, şu an hissettiklerimi nasıl kelimelere dökeceğimi dahi bilmiyorum.”

“Herkesin bildiği üzere zor bir sezonu geride bıraktım ve muhtemelen finale de özgüvenimi yitirmiş olarak gittim.”

“Penaltılar konusunda kendime her zaman güvenirim ancak finalde işler yolunda gitmedi.”

“Atışı yapmak için topa doğru koşarken kendime biraz zaman kazandırmıştım ama istediğim vuruşu yapamadım. Takım arkadaşlarımı, herkesi hayal kırıklığına uğratmış ve yarı yolda bırakmış hissediyorum.”

“Sadece o penaltıyı gole çevirerek takımıma yardımcı olabilirdim. Uykumda bile penaltıları gole çevirebiliyorum, bunu neden atamadım ki? Penaltıyı kaçırdığım an, sürekli aklımda dönüp duruyor ve duygularımı gerçekten kelimelere dökemiyorum.”

“Final maçı, aradan geçen 55 yıl, tek bir penaltı atışı ve tarih… Yalnızca üzgün olduğumu söyleyebilirim, keşke her şey daha farklı olsaydı.”

“Üzgün olduğumu ifade ederken takım arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Bu yaz, hayatımdaki en iyi kamplardan birini geçirdim ve siz hepiniz bunda pay sahibi oldunuz.”

“Aramızda, hiçbir şekilde bozulamayacak bir kardeşlik bağı kuruldu. Sizin başarınız, benim başarımdır veya sizin başarısızlığınız, benim başarısızlığımdır.”

“Spor kariyerim boyunca kendim hakkında söylenen şeyleri okumaya alıştım. Ten rengimle, nerede doğduğumla veya son zamanlarda saha dışında neler yaptığımla alakalı şeyler okuyorum.”

“Sahadaki performansımla ilgili eleştirileri her zaman kaldırabilirim, kullandığım penaltı yeterince iyi değildi ve golü yapmalıydım.”

“Ancak kim olduğuma ve nereden geldiğime dair asla özür dilemeyeceğim. Hayatımda en çok gurur duyduğum an, ‘Üç Aslanlı’ armayı göğsümde taşıdığım ve ailemin binlerce insanla birlikte bana tezahürat yaptığı andı. Sürekli o günün hayalini kurmuştum.”

“Bugün aldığım destek mesajlarına da minnettarım ve Withington’da insanların desteklerini hissetmek beni gözyaşlarına boğdu.”

“Ben Marcus Rashford’ım, 23 yaşındayım, Wythenshawe, Güney Manchester’dan gelen bir siyahiyim. Hiç olmazsa buna sahibim.”

“Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Daha güçlü döneceğim, birlikte daha güçlü döneceğiz.”

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