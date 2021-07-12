Adana Demirspor’un yeni transferi Belhanda, Nice’te de birlikte oynadığı Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor, kadrosuna kattığı oyuncularla transfer dönemine damga vurmayı başardı. Britt Assombalonga ve Jonas Svensson ile anlaşmaya varan Adana Demirspor, Galatasaray’la yollarını ayıran Younes Belhanda’yı da kadrosuna katmıştı.

Mavi - lacivertliler, boştaki Mario Balotelli ile de uzun görüşmeler sonucu anlaşmaya vardı ve İtalyan yıldızı Süper Lig’e getirdi.

Transfer sürecini değerlendiren Belhanda, Nice’ten de takım arkadaşı olan Mario Balotelli hakkında da açıklamalarda bulundu.

Neler söylendi?

Adana Demirspor’la başarılar kazanmak istediğine vurgu yapan Belhanda, takımının hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

“Transfer döneminde Türkiye dışından da teklifler aldım. Başkanımız bana geldiğinde kendimi çok rahatlamış ve mutlu hissettim. Adana Demirspor’un teklifini çok düşünmeme gerek kalmadı, hemen kabul ettim.”

Belhanda, Balotelli hakkında ise şunları söyledi: “"İnsanlar onu tanımadığı için öyle konuşuyor.”

“Balotelli çok tatlı bir insandır. Takımdaki atmosferden de ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayabilirsiniz.”

“Basında disiplinsizliği ile ilgili bazı şeyler söyleniyor ama bunların doğruluk payı yok."

Belhanda, transferden sonra Fatih Terim’in de kendisini aradığını söyledi:

“İmzaladıktan sonra Fatih hocam da aradı. 'Orası benim şehrim.' dedi. Böyle konuştuk."

Faslı yıldız, son olarak Türkiye’nin Euro 2020 performansına ve Adana Demirspor’un Süper Lig macerasına dair açıklamalarda bulundu:

“Türkiye’den beklentilerim vardı, açıkçası bu sonuca üzüldüm. Ben de biraz Türk'üm. Özellikle Hollanda maçından sonra beklentilerim artmıştı. Bu sene olmadı ama bir sonraki turnuvada inşallah olur."

“Profesyonel futbolcularınız olduktan sonra Süper Lig ve TFF 1. Lig arasında çok fark yok ama tabii ki burada şans faktörü de devreye giriyor.”

“Hem genç oyuncular hem de tecrübeli oyuncular var. Hocamızın sihirli dokunuşuyla da çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum."

Geride bıraktığımız sezonda sarı - kırmızılı formayı 28 maçta terleten Faslı yıldız, sekiz gol üç asistlik bir performansa imza atmıştı.

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