Fenerbahçe teknik direktörlüğe Slaven Bilic'i getirebilir

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük için bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Slaven Bilic ile anlaştığı öne sürüldü.

Sarı lacivertli kulüpte teknik direktör arayışı uzun süredir devam ediyor. Daha önce de gündeme gelen Slaven Bilic ismi bu kez ciddi biçimde öne çıktı.

Play Spor’un haberine göre, Fenerbahçe Hırvat teknik adam ile her konuda anlaşma sağladı. Önceki haftalarda Fenerbahçe’nin Bilic ile el sıkıştığı, ancak deneyimli çalıştırıcının kulübünü ikna edememesi nedeniyle görüşmelerin sonuca ulaşmadığı iddia edilmişti.

Çin’in Beijing Guoan takımını çalıştıran Bilic’in kulübüyle 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bilic’in kontratında yer alan serbest kalma ücretini ödemeye onay verdiği takdirde imzanın önünde bir engel kalmayacak.

Liste giderek uzadı

Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda beklenen açıklamanın bir türlü gelmemesiyle birlikte aday gösterilen isimlerin sayısı da giderek arttı.

Son günlerde konuşulan isimler arasında; Portekizli Paulo Fonseca, Crystal Palace ile anlaşan Patrick Vieira ve Kuzey Makedonya teknik direktörü Igor Angelovski yer alıyordu.

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Bilic’in kariyeri

2013-2015 yılları arasında Süper Lig’de Beşiktaş’ı çalıştıran Bilic, ardından İngiltere’nin West Ham takımını yönetti. Bilic idaresindeki ilk sezonda çok iyi performans sergileyen West Ham, sezonu 62 puan ve 65 golle tamamlayarak her iki alanda da kulüp rekoru kırdı.

West Ham’dan ayrıldıktan sonra bir sezon Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımını çalıştıran Bilic, 2019’da Ada’ya geri döndü. Championship’teyken devraldığı West Bromwich Albion’ı ilk sezonunda Premier Lig’e taşımayı başardı.

Aralık 2020’de West Bromwich’ten ayrılan Bilic, bu yıl Ocak ayında Çin Süper Ligi’nde mücadele den Beijing Guoan’ın başına geçti.

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