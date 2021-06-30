Patrick Vieira'dan Fenerbahçe'ye ret

Crystal Palace ile anlaşan Fransız çalıştırıcının birkaç gün önce Fenerbahçe'den teklif aldığı öne sürüldü.

Teknik direktör arayışlarında son viraja giren Fenerbahçe'de yeni çalıştırıcının kim olacağı sorusu gizemini korurken, Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. L'Equipe, Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın başına geçen Arsenal efsanesi Patrick Vieira'nın birkaç gün önce Fenerbahçe ve Lille'i reddettiğini öne sürdü.

Habere göre daha önce Manchester City U23, New York City ve Nice takımlarını çalıştıran 45 yaşındaki çalıştırıcı daha önce anlaşmaya varılan Lucien Favre'nin son anda karar değiştirmesinin ardından İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir araya geldi ve sunduğu projeyle Crystal Palace yönetimini bir hayli etkilemeyi başardı.

Üç yıl önce de adı geçmişti

Genç teknik direktörün daha az kiralık oyuncuya sahip ve altyapıdan daha fazla oyuncunun A Takım kadrosuna dahil edildiği bir takım planladığı ve bu düşüncelerinin Crystal Palace yönetim kurulu ile uyuştuğu kaydedildi. Patrick Vieira'nın adı Ali Koç'un ilk sezonunda da Fenerbahçe ile anılmış ancak tercih Phillip Cocu olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Roy Hodgson yönetiminde Premier Lig'i 44 puanla 14. sırada tamamlayan İngiliz ekibinin kadrosunda Arsenal'e transferi gündemde olan Wilfried Zaha, Luka Milivojevic ve Christian Benteke gibi isimler bulunuyor. Uzun süre Premier Lig'de top koşturan Vieira, Arsenal ile üç Premier Lig zaferi yaşamıştı.

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