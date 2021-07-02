Real Madrid forması giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Almanya formasını 106 kez giyen ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Toni Kroos, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Real Madridli oyuncu, henüz 31 yaşında olmasına rağmen milli formaya veda etmek için doğru zamanın geldiğini dile getirdi.

Almanya ile son maçına Euro 2020’de son 16 turunda İngiltere’ye 2-0 mağlup oldukları maçta çıkan Kroos, teknik direktörü Löw’le aynı anda milli takıma veda etme kararı aldı.

Neler söylendi?

Sosyal medya hesabından milli formaya veda ettiğini duyuran Kroos, açıklama metninde şu ifadelere yer verdi: “Almanya formasını 106 kez giydim ve buradan bir nokta koyuyorum.”

“Milli takım kariyerimi 109 maçla ve bir Avrupa Şampiyonası kupasıyla sonlandırmak için her şeyimi verirdim.

“Milli takımı bırakma kararımı bu turnuvadan çok uzun süre önce almıştım. Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nda forma giymeyeceğimi çok önceden netleştirmiştim.”

“Kararımın temel sebebi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tamamen Real Madrid’e odaklanmak istememe dayanıyor.”

“Ayrıca, bir baba ve eş olarak her zaman benim yanımda olan eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim.”

“Almanya formasını bu kadar uzun süre giyebilmek benim için çok büyük bir onurdu.”

“Alkışlarıyla ve tezahüratlarıyla beni destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Beni eleştirenlere de bana ekstra motivasyon sağladıkları için ayrıca teşekkür ederim.”

“Son olarak Joachim Löw’e de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Beni milli takım oyuncusu ve Dünya Kupası şampiyonu bir oyuncusu yaptı. Bana güvendi ve birlikte başarılarla dolu bir hikaye yazdık. Hansi Flick’e de bol şans ve başarı diliyorum.”

Kroos’un Almanya karnesi

Kroos, milli formayı ilk kez 2010 yılının Mart ayında Arjantin karşısında çıkmıştı.

Kroos, bundan sonra ise üç Dünya Kupası finalinde boy göstermiş ve 2014’te de kupayı kaldırmıştı.

2020 yılının Ekim ayında ise Kroos, Uluslar Ligi’nde oynanan İsviçre maçında milli formayı 100. kez terletmişti.

Kroos, milli takım formasıyla 17 gol kaydetti ve Almanya Milli Takımı’yla tarihteki en skorer yedinci oyuncu oldu.

Kulüp kariyerine odaklanacağını açıklayan Kroos’un Rea Madrid’le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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