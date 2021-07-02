Real Madrid’le yollarını ayırma kararı alan Ramos’un adı Avrupa’nın devleriyle anılmaya devam ediyor.

Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Real Madrid’den ayrılacağını açıklayan Sergio Ramos’un adı ciddi bir şekilde Paris Saint-Germain ile anılıyordu. Fakat Goal’ün haberine göre İspanyol yıldız, henüz resmi bir anlaşmaya imza atmadı ve Arsenal’in teklifini de düşünmek istiyor.

Ramos, yeni kulübünden iki yıllık bir kontrat teklifi bekliyor.

Ramos, PSG ile anlaşacak mı?

Şu anda önündeki alternatifleri değerlendiren Ramos, Goal'ün edindiği bilgilere göre PSG ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Fakat taraflar henüz anlaşmaya varmadılar. Fransız deviyle Ramos arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Ramos’a İngiltere’den teklif var mı?

İspanyol oyuncunun adı, Real Madrid’den ayrılacağı kesinleşmeden önce Manchester United ile anılıyordu. Ancak son gelişmelere göre Kırmızı Şeytanlar, stoper transferi için Raphael Varane ve Pau Torres isimlerine yoğunlaştılar.

Goal’ün edindiği bilgilere göre Arsenal de Ramos’a bir teklif yapmak istiyor.

Chelsea’nin de İspanyol yıldızla ilgilendiği iddia ediliyor ancak Goal’ün kaynakları bu iddiaları doğrulayamadılar.

Ramos’u neler bekliyor?

Ramos, kariyerinin geri kalanı için PSG’nin uygun bir adres olduğunu düşünüyor.

Mauricio Pochettinolu PSG, Ligue 1 şampiyonluğunu yeniden kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’nde daha iddialı bir konuma gelmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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