Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski kimdir?

Teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Kuzey Makedonya'yı çalıştıran Igor Angelovski oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörsüz başlayan Fenerbahçe'de hoca arayışı tüm hızıyla sürerken, gündeme gelen son isim EURO 2020'de de boy gösteren Kuzey Makedonya'yı çalıştıran Igor Angelovski oldu. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine 45 yaşındaki teknik direktör sarı-lacivertli takıma bir görüşme yaptı.

ÖZEL | Fenerbahçe, Igor Angelovski’nin menajeri ile resmi görüşmelere başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 1, 2021

Igor Angelovski kimdir?

Futbolculuk yıllarında Igor Angelovski FK Makedonija Gjorče Petrov, FK Pelister, Publikum Celje, Cementarnica ve FK Pobeda formaları giyen Angelovski, aktif futbolculuk yaşantısını 2008 yılında sonlandırmıştı.

2013'te ülkesinin Rabotnicki takımının başına geçen Angelovski bu takımla ilk yılında lig şampiyonluğu ve Makedonya Kupası'nı kazandı. İkinci yılında Makedonya Kupası'nın kazanılmasına rağmen lig şampiyonluğunu kaptıran Angelovski görevinden ayrılmıştı.

2015'te Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmaya başlayan Angelovski, 2018'de milli takımın başına geçti. Ülkesini EURO 2020'ye taşıyan ve Kuzey Makedonya'yı tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya götüren Angelovski, yaşadığı bu başarının ardından ülkesinde büyük bir saygı kazanmıştı.

Angelovski'nin çalıştırdığı Kuzey Makedonya Milli Takımı, EURO 2020'de Hollanda, Avusturya ve Ukrayna'nın yer aldığı C Grubu'nun puansız tamamlamıştı. Başarılı çalıştırıcının adı turnuva öncesinde birkaç Serie A takımıyla da anılıyordu.

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