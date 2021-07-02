Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, transfer gündemini ve yabancı sınırını değerlendirdi.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla birlikte teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavililerin transfer gündemini değerlendiren Avcı, yabancı sınırı tartışmalarına dair de görüşlerini bildirdi.

Geride bıraktığımız sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, istediği sonuçları alamamasının ardından İngiliz antrenörle yollarını ayırmış ve göreve Abdullah Avcı'yı getirmişti.

Avcı döneminde önemli bir çıkış yakalayan bordo-mavilier, sezonu dördüncü sırada tamamlamayı başarmıştı. Ayrıca Trabzonspor, devre arasında yaptığı Berat Özdemir ve Tasos Bakasetas transferleriyle de kadrosunu güçlendirmişti.

Yeni sezon öncesinde de önemli transferler yapan Trabzonspor; Marek Hamsilk, Bruno Peres, Gervinho ve Fode Koita'yı kadrosuna kattı.

Abdullah Avcı'nın yabancı sınırı hakkındaki görüşleri

Sezon hazırlıklarının başlarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdullah Avcı, yabancı sınırının yerli oyuncuların gelişimini olumsuz etkileyeceğini dile getirdi:

"8+6 yabancı kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Yabancı sınırının sorulması artık beni rahatsız ediyor, artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."

"Rekabeti sağlayacak üretim yapmadığın sürece bu bize zarar verecek. Mesela Almanya Milli Takımı'nın en yetenekli oyuncularının ikisi Türk. Kısıtlama mı var orada?"

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'un kadro planlamasını da değerlendiren Avcı, deneyimli oyunculara yöneldiklerinin altını çizdi:

"Yaşlı oyunculara değil deneyimli oyunculara yöneliyoruz. Oyuncunun yaşı değil tecrübesi, aklı önemlidir."

"Hamsik çok büyük bir oyuncu. Türk futboluna çok fazla şey katabilecek bir oyuncu ama Hamsik’in performansını konuşmak daha doğru olacaktır."

Abdulah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Avcı, Avrupa takımlarının radarındaki Uğurcan Çakır hakkında da açıklamalarda bulundu: "Uğurcan, Avrupa Şampiyonası'nda performansı en yüksek oyuncularımızdan biriydi. Geleceğiyle ilgili her ihtimale hazırız."

"Bir oyuncunun altyapıdan yetişip kulübüne para kazandırması çok önemlidir ama bir yandan kalıp şampiyonluk yaşayıp gitmesi de önemlidir."

Daha fazla okuma