Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 2021-22 sezonu öncesinde Giresunspor ile hazırlık mücadelesinde karşılaşacak.

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Pec Zwolle ile 2-2 berabere kalmış Greuther Fürth'ü ise Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 3-2 mağlup etmişti. Ayrıca sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'le oynanan hazırlık maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Neftçi Bakü-Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını Süper Lig'in yeni yüzlerinden Giresunspor ile oynayacak.

Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Giresunspor ile 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Mücadele, D Smart'tan canlı yayınlanacak.

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