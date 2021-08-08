Bayern Münih'ten Erling Haaland itirafı

Bundesliga devi, Norveçli golcüye ilgisini reddetmiyor.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, kulübün Erling Haaland ile ilgilendiğini doğruladı.

Haaland, ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan Borussia Dortmund'a katıldığından beri hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir etki yaratan, neslinin en yetenekli genç forvet oyuncusu olarak görülüyor.

21 yaşındaki oyuncu, performanslarıyla Avrupa'nın en iyi kulüplerinin dikkatini çekerken Salihamidzic, Bayern'in Norveçli golcü büyük bir hamle yapmayı düşünenler arasında olduğunu kabul ediyor.

Ne söylendi?

Alman SPORT 1 kanalına konuşan Hasan Salihamidzic, kulübün Erling Haaland'a olan ilgisini şu sözlerle duyurdu:

"O, muhtemelen tüm dünyanın isteyeceği en iyi oyuncu. Elbette ona bakıyoruz.

"Aksi takdirde tam bir amatör olurduk."

Haaland'ın Dortmund'daki performansı

Norveçli santrfor, sarı-siyahlılar için bugüne kadar tüm kulvarlarda 60 gol attı ve takımın Bundesliga'da arka arkaya ilk dört içinde yer almasına yardımcı oldu.

Haaland, bunun yanında 10 Şampiyonlar Ligi maçında 12 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti.

Yeni sezona da fırtına gibi başlayan yıldız futbolcu, Almanya Kupası'nda Dortmund'un 3-0 kazandığı Wehen Wiesbaden karşılaşmasında hat-trick yapmayı başardı ve yine adından söz ettirdi.

Dortmund'un Haaland'a bakışı

Chelsea, Real Madrid ve Manchester United gibi takımların hepsi son aylarda Haaland ile ilgileniyordu, ancak Dortmund defalarca, mevcut transfer döneminde Haaland'ın satılmayacağı konusunda ısrar etti.

BVB Genel Müdürü Hans-Joachim Watzke, temmuz ayı sonunda kulübün tutumunu yineledi ve gazetecilere şunları söyledi:

"Erling Haaland'ın Dortmund'da kalacağı benim için oldukça açık. Bunu her gün söyleme eğilimindeyim ama kimse gerçekten dinlemiyor gibi görünüyor. Her hafta yeni bir şey duyuyorum."

Bayern, transfer dönemi henüz kapanmadan Dortmund'un kararlılığını test etmeye karar verebilirdi.

Ancak Haaland, Wehen Wiesbaden maçının ardından, "Borussia Dortmund'un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" diyerek şu anki ortamında mutlu olduğunu açıkça belirtti.

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