Mauricio Pochettino: Messi, her hocanın hayalidir

PSG'nin teknik direktörü, yıldız futbolcuya olan hayranlığını gizleyemiyor.

'Lionel Messi, hangi takıma gidecek?' İşte son günlerde futbol dünyasının aklındaki tek soru.

Barça'nın cuma günkü açıklamasından sonra Arjantinli futbolcu, mali sorunlar nedeniyle Katalan ekibinde oyuna devam edemiyor.

Kulüp, finansal ve yapısal engellerin Messi ile beş yıllık yeni bir anlaşma imzalamalarını engellediğini açıkladı. Paris Saint-Germain ise, altı kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvayan ilk takım oldu.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Ligue 1'in ilk haftasında oynanan Troyes maçının ardından yaptığı açıklamada Messi'nin, her hocanın hayali olduğunu vurgulayarak niyetini belli etti.

Ne söylendi?

Parc des Princes, kariyerinin bir sonraki aşamasına atılmak isteyen Messi için en olası hedef olarak lanse ediliyor ve Pochettino, devam eden söylentileri görmezden gelemedi.

Arjantinli hoca, Troyes maçının ardından gazetecilere, vatandaşına olan hayranlığını şöyle anlattı:

"Lionel Messi, tarihin en iyi oyuncularından biri ve her teknik direktör en iyiyi çalıştırmayı hayal ediyor."

Pochettino, Messi'nin geleceğiyle ilgili spekülasyonların takımı etkilemediğini de şu sözlerle açıkladı:

"Oyuncular profesyonel. Bugün, sosyal medya sayesinde herkes bilgiye erişebiliyor ve Lionel Messi'nin Barcelona'da devam etmeyeceğini gördüler.

"Adı farklı kulüplerle anılıyor. Ama takımın profesyonel olduğuna inanıyorum ve bu maç için bunu görmezden geldiler.

"Transfer döneminin sonuna kadar sahaya odaklanacaklar."

Messi, PSG'ye gidecek mi?

PSG'nin Messi'nin menajeriyle transfer görüşmesi yaptığı bildiriliyor, ancak Fransız takımının Finansal Fair Play (FFP) sınırları içinde kalan bir anlaşma yapıp yapamayacağı henüz bilinmiyor.

Manchester City ve Inter de bu yıl başında yıldız futbolcu ile ilgileniyordu.

Bununla birlikte, PSG'nin bu aşamada Messi için yarışı kazanması tahmin ediliyor. Yıldız oyuncunun vatandaşı olan Angel Di Maria, Mauro Icardi ve Leandro Paredes ve aynı zamanda eski takım arkadaşı olan Neymar'ın, Messi'yi ikna etmeye çalıştığı söyleniyor.

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